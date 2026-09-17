Feijóo destaca el apoyo del Parlamento Europeo a Ceuta y Melilla y pide el retorno de "todos" los migrantes irregulares

El presidente nacional del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, a su llegada a los actos oficiales con motivo del Día de Melilla. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha destacado este jueves en Melilla, tras la celebración de sus 529 años de pertenencia a España, el respaldo del Parlamento Europeo (PE) a la españolidad de Ceuta y Melilla y ha reclamado el retorno "inmediato" de todas las personas que accedieron irregularmente a Ceuta a finales de julio, incluidos los ciudadanos de terceros países y los menores que, según ha señalado, estén acompañados.

Feijóo, que ha asistido en la Plaza de Armas a los actos oficiales con motivo del Día de Melilla, ha asegurado que la resolución aprobada este jueves por el Parlamento Europeo constituye "un documento histórico" y ha subrayado que, a su juicio, supone un respaldo a ambas ciudades como territorio europeo.

El dirigente del PP ha señalado que la resolución establece que "Ceuta y Melilla son Europa" y que cualquier agresión contra ambas ciudades afecta a la integridad territorial europea. Asimismo, ha sostenido que el Parlamento Europeo ha respaldado el retorno de las personas que llegaron a Ceuta durante los acontecimientos registrados a finales de julio.

"Cuando dice todos, supone no solamente los ciudadanos marroquíes que todavía están en Ceuta, sino también los ciudadanos de otros países que entraron desde Marruecos y, por supuesto, los menores acompañados", ha afirmado Feijóo, quien ha añadido que "el máximo interés de un menor es volver con sus padres".

Feijóo ha pedido al Reino de Marruecos que cumpla los compromisos que, según ha asegurado, ha trasladado públicamente y ante las instituciones europeas para aceptar el retorno de las personas que entraron irregularmente en España desde su territorio.

"Le pido a Marruecos que cumpla sus compromisos, que hizo público y trasladó a la Unión Europea, de recibir de forma inmediata, y cuando digo inmediata digo en días, a todas las personas que entraron ilegalmente en España por la frontera de Ceuta", ha declarado.

"MÁS ESTADO, MÁS ESPAÑA Y MÁS EUROPA"

Durante sus declaraciones a los periodistas, Feijóo ha agradecido al presidente de Melilla, Juan José Imbroda, su invitación y la acogida recibida por los melillenses. El líder del PP ha asegurado que es la quinta ocasión en la que visita la ciudad y ha considerado que su presencia en esta celebración adquiere especial relevancia por la situación que atraviesa Ceuta.

"Venimos aquí a confirmar y a ratificar que Melilla y Ceuta necesitan más Estado, más España y más Europa", ha manifestado.

Feijóo también ha valorado el discurso pronunciado por Imbroda durante los actos oficiales, al que ha calificado de "muy serio, muy institucional, muy valiente y muy sentido", y ha defendido que ambas ciudades forman parte de España.

La intervención del presidente del PP se ha producido después de que el público asistente a los actos oficiales recibiera con abucheos y gritos de "fuera, fuera" a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, mientras Feijóo fue recibido con una ovación cuando fue mencionado por Imbroda.

FEIJÓO PLANTEA UNA RESPUESTA EN TRES FASES

Preguntado por las medidas que adoptaría si llegara a gobernar España ante una eventual falta de reciprocidad de Marruecos, Feijóo ha planteado una actuación en tres fases.

En primer lugar, ha señalado que habría que atender a las advertencias de los servicios de inteligencia y de la Policía Nacional sobre el riesgo de un movimiento masivo hacia la frontera de Ceuta. En segundo término, ha planteado contactar con las autoridades marroquíes para solicitar que impidan el movimiento y cumplan los compromisos internacionales.

Finalmente, ha afirmado que, si Marruecos no atendiera ese requerimiento, correspondería al Gobierno actuar conforme a la Constitución y recurrir a las Fuerzas Armadas para la defensa de la integridad territorial y de las fronteras españolas.

"Actualmente estamos más armados desde el punto de vista diplomático porque tenemos Europa detrás", ha afirmado Feijóo, quien ha criticado que el Gobierno y el Partido Socialista votaran en contra de la resolución del Parlamento Europeo a la que ha hecho referencia.

Sobre el mecanismo jurídico para efectuar los retornos, Feijóo ha defendido que existe un marco europeo que permitiría hacerlo y ha mencionado el Pacto de Inmigración y Asilo y el Reglamento de Retorno.

En particular, ha sostenido que cuando la inmigración se utiliza "como un instrumento para afectar a la integridad territorial de un país o para producir desórdenes públicos", procede el retorno de quienes hayan utilizado esa vía, según su interpretación de la resolución europea.

En el caso de los menores, ha planteado que se proceda a su identificación y que los servicios de extranjería elaboren los listados correspondientes para comunicar a Marruecos los datos necesarios para su eventual retorno.

Feijóo ha insistido en que Marruecos ha manifestado oficialmente su disposición a recibir a los menores para que sean reunidos con sus padres. "Si nos asiste el Derecho Europeo, si nos asiste el Tratado, si nos asiste el Reglamento de Retorno y si Marruecos quiere, ¿a qué estamos esperando?", ha preguntado.

El líder del PP también ha criticado la gestión del Gobierno central de la crisis de Ceuta y ha comparado los recursos destinados a la situación fronteriza con los medios empleados para otros procedimientos administrativos relacionados con inmigración.