El Gobierno de Ceuta considera "insuficiente" la asignación del Plan Estatal de Vivienda

Archivo - El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez. - EUROPA PRESS

CEUTA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha afirmado este martes que la asignación que le corresponde a la ciudad dentro nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado la pasada semana en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, es "insuficiente" para ejecutar los proyectos previstos.

Ramírez ha asegurado que los siete millones de euros asignados a Ceuta "no permiten desarrollar con garantías" el plan local de vivienda aprobado por la Asamblea, que contempla la construcción de mil viviendas públicas.

La reunión de la Conferencia Sectorial se celebró el pasado 21 de mayo y estuvo presidida por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la que se aprobó por unanimidad el reparto de fondos del nuevo plan estatal.

En el caso de Ceuta, la distribución establece una aportación total de siete millones de euros en cinco anualidades, de los cuales 4,2 millones serán financiados por el Estado y 2,8 millones por la Ciudad Autónoma. Sin embargo, el Gobierno ceutí ya trasladó en esa misma conferencia sectorial una petición muy superior, de hasta 70 millones de euros.

Según ha explicado Ramírez, los criterios actuales de reparto sitúan a Ceuta y Melilla en la cuantía mínima del programa, lo que limita de forma significativa la capacidad de inversión en vivienda pública.

"El problema es que la cantidad que nos corresponde es prácticamente inviable para lo que exige el propio plan estatal", ha señalado el portavoz, que ha recordado que solo una parte de los fondos puede destinarse directamente a construcción de vivienda. En concreto, ha apuntado que aproximadamente el 40 por ciento del presupuesto debe ir destinado a edificación, lo que en el caso de Ceuta supondría alrededor de 336.000 euros anuales para obra nueva.

Ramírez ha calificado esta cifra de "insuficiente incluso para una promoción muy limitada" y ha ejemplificado la situación señalando que con esa cuantía apenas se podrían construir "una vivienda y media", lo que a su juicio evidencia la necesidad de revisar los criterios de distribución del plan estatal.

El Ejecutivo ceutí insiste en que la clave para garantizar la viabilidad del programa pasa por una mayor implicación del Estado. Ramírez ha explicado que durante la reunión con la ministra se planteó la posibilidad de reforzar la financiación a través de la empresa pública estatal de vivienda, Casa 47, que contará con fondos específicos para desarrollar proyectos en suelo estatal en todo el país.

"La oportunidad está en aprovechar las parcelas disponibles y la capacidad del Estado para financiar directamente estas promociones", ha señalado el portavoz, que ha confirmado que el Gobierno local seguirá trabajando de forma bilateral con el Ministerio de Vivienda para intentar mejorar la asignación de fondos a Ceuta.