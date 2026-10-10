Gobierno de Melilla da día libre a sus empleados públicos para recibir a los Reyes y pide al central que siga su ejemplo

Imagen de los Reyes de España en Melilla. - GOBIERNO MELILLA

MELILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla ha anunciado que concederá el próximo miércoles 14 de octubre libre a sus empleados públicos a partir de las 10,00 horas para facilitar su asistencia a los actos de recepción de los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, durante su histórica visita a la ciudad.

Según ha informado el Ejecutivo local, la medida pretende favorecer la participación de los trabajadores públicos, junto a sus familiares y amigos, en una jornada en la que Melilla quiere expresar su afecto a los monarcas y la satisfacción por su presencia en la ciudad.

Asimismo, el Gobierno melillense ha animado a los responsables de la Administración General del Estado y a las empresas privadas a secundar esta iniciativa y permitir que sus empleados puedan participar en una visita que considera especialmente significativa para la ciudad y para el fortalecimiento de los vínculos entre la población y la Corona.

La Ciudad Autónoma ha recordado como precedente la visita que realizaron los entonces Reyes Juan Carlos I y Sofía el 6 de noviembre de 2007.

El programa provisional de la visita de Felipe VI y Letizia contempla tres actos institucionales y sociales. La primera cita tendrá lugar a las 11.45 horas en el Palacio de la Asamblea, en la plaza de España, donde los Reyes realizarán una visita a la institución que representa a los melillenses.

Por la tarde, a las 16,15 horas, los monarcas acudirán al Colegio de Educación Infantil y Primaria Pintor Eduardo Morillas, situado en la avenida de la Juventud. La jornada continuará a las 17.45 horas con un encuentro con una representación de la sociedad melillense en el Hotel Melilla Puerto, en la explanada de San Lorenzo.

Como parte de los preparativos para la llegada de los Reyes, el Palacio de la Asamblea se ilumina desde la noche del viernes con los colores de la bandera española. La iluminación se mantendrá hasta el próximo 15 de octubre, un día después de la visita real.

La Ciudad Autónoma enmarca estas iniciativas en los preparativos de una jornada que busca facilitar la participación de los melillenses y acompañar la primera visita de Felipe VI y Letizia a la ciudad.