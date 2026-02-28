El Gobierno de Melilla denuncia que los barcos con Almería "son más propios para trasladar patatas, pero no personas"

El vicepresidente primero de la Ciudad y consejero de Turismo, Miguel Marín (PP), durante una intervención. - GOBIERNO MELILLA

MELILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Ciudad y consejero de Turismo, Miguel Marín (PP), ha cargado contra el Gobierno de España por el contrato marítimo que regula las conexiones entre Melilla y Almería, asegurando que los buques asignados "son barcos propios para trasladar patatas, pero no personas".

En declaraciones a los periodistas, Marín ha lamentado que la ciudad haya pasado de contar durante casi 40 años con conectividad diaria por mar con Almería a disponer actualmente de tres rotaciones semanales. "Hemos estado cerca de 40 años con conectividad diaria por mar con Almería y ha llegado la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, el gobierno sanchista, el gobierno socialista, y nos lo deja en tres a la semana", ha criticado.

El dirigente popular ha denunciado además la calidad de los barcos que cubren la línea, subrayando que "no reúnen", a su juicio, las condiciones adecuadas para el transporte de pasajeros. "No conforme con eso, con menos rotaciones semanales con Almería, ponen unos barcos que son propios para transportar patatas, pero no para transportar personas", ha insistido.

Marín ha reprochado al Ejecutivo central y a la delegada del Gobierno en Melilla una supuesta "desidia, abandono y dejadez" en materia de transportes, asegurando que, tras casi ocho años de gestión, la situación "no es que no haya mejorado, es que vamos a peor". En este sentido, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que "se ponga a trabajar" para dar solución a lo que calificó como "uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra ciudad".

"FALTA" DE SISTEMAS DE APROXIMACIÓN PARA LOS AVIONES

En el ámbito aéreo, el también secretario general del PP de Melilla ha criticado las cancelaciones de vuelos registradas esta semana por baja visibilidad, atribuyéndolas a la "falta" de implantación de nuevos sistemas de aproximación que permitan operar cuando existen nubes bajas o condiciones meteorológicas adversas. A su juicio, se trata de una cuestión de "voluntad política e inversión".

Asimismo, ha defendido la necesidad de declarar la Obligación de Servicio Público (OSP) en las rutas aéreas que conectan Melilla con Málaga y Madrid, junto con la ampliación de la pista del aeropuerto y la implantación de nuevos sistemas de aproximación. Según ha explicado, la OSP permitiría establecer tarifas "tasadas y razonables", facilitando así precios más asequibles para los melillenses.