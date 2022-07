El Gobierno ofertará por primera vez Religión Islámica al alumnado de Secundaria de Ceuta el próximo curso

CEUTA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ofertará el año académico 2022-2023 por primera vez la asignatura de Religión Islámica al alumnado de Secundaria de Ceuta, que hasta ahora solamente podía optar en ese nivel por Católica o ninguna materia confesional.

30 años después de la firma de los Acuerdos entre el Estado y la Comisión Islámica de España (CIE), fuentes del departamento que dirige Pilar Alegría han indicado que "el curso que viene comenzará a impartirse y su implantación será gradual en los centros de la ciudad autónoma supeditada siempre a las partidas presupuestarias disponibles para la contratación del personal docente".

La Delegación de la CIE en Ceuta estima que para atender a todo el alumnado de Secundaria que podría optar por Religión Islámica podrían ser necesarios "entre seis y diez" profesionales con su certificación de idoneidad. Durante el curso 2021-2022 el Ministerio contó en Ceuta con 14 maestros para ofrecer Religión Islámica en Infantil y Primaria con un coste total de algo más de 615.000 euros.

De acuerdo con los últimos datos oficiales del MEFP, la ciudad autónoma es la región en la menos alumnado no cursa materias confesionales en el colegio: un 75,6% opta por la musulmana y un 21% por la cristiana en los centros públicos. Al no extenderse la oferta de islámica a Secundaria, en los institutos Ceuta se convierte en la autonomía con mayor porcentaje de estudiantes (71,9%) que no cursa religión, pues solamente un 21,5% se decanta por Católica.

Los Acuerdos del Estado con la CIE de 1992 "garantizan" a los alumnos y las familias de credo evangélico, judío o musulmán que lo soliciten "el ejercicio del derecho de los primeros a recibir enseñanza religiosa en los centros docentes públicos y privados concertados, siempre que, en cuanto a estos últimos, el ejercicio de aquel derecho no entre en conflicto con el carácter propio del centro, en Infantil, Primaria y Secundaria".

El Ministerio de Educación llevaba más de una década prometiendo a la CIE "estudiar" y "trabajar" en la extensión de la oferta de Religión Islámica a los institutos, pero ese compromiso nunca se ha había materializado en ningún resultado concreto.