Un grupo de 25 migrantes acogidos en Ceuta se traslada a la península

Un grupo de 25 personas migrantes que residían en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta ha puesto rumbo a la península este jueves.

Los varones, procedentes en su mayoría de Argelia, Sudán, Guinea Conakry y Mali, han tomado el barco de las 10,30 horas con destino Algeciras. Desde la ciudad gaditana serán reubicados en recursos de acogida de otras comunidades autónomas, principalmente Andalucía.

Los jóvenes, muchos de ellos solicitantes de asilo, han llegado a la Estación Marítima de la ciudad autónoma a primera hora de la mañana acompañados de trabajadores del CETI y de Cruz Roja.

El traslado de este jueves corresponde a las salidas semanales que se producen con el fin de aliviar la sobreocupación de las instalaciones de acogida para personas migrantes mayores de edad.

El número de residentes en el CETI superó los 900 la semana pasada. La saturación obligó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a habilitar recursos extraordinarios para asumir la demanda.

Comenzaron usando el aula magna y aulas de español a modo de dormitorios, donde colocaron literas. Más tarde, la pasada semana instalaron carpas en los alrededores del recinto, según confirmaron a esta agencia fuentes del interior del centro.

Desde la Secretaría de Estado de Migraciones han confirmado que "la ocupación del CETI se ha tensionado debido al incremento de llegadas". Han informado de que en estos momentos trabajan "por un lado, para atender a todas las personas garantizando la atención humanitaria básica; y, por otro, con una comunicación permanente con Interior para agilizar, en la medida de lo posible, los trámites necesarios para poder realizar las derivaciones a otros centros de península".