La Guardia Civil localiza en Ceuta 45 cadáveres en todo 2025, más del doble que en 2024

CEUTA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han recuperado este martes el cuerpo sin vida de un joven de origen subsahariano en aguas de Ceuta, donde la Benemérita ha localizado ya 45 cadáveres de migrantes en todo el año.

Con este hallazgo, se produce un récord histórico, ya que supone más del doble de todo 2024, cuando se recuperaron 21 cuerpos.

Efectivos del Servicio Marítimo del instituto armado se han desplazado hasta la playa de Calamocarro tras recibir el aviso de la interceptación del cuerpo. La zona se encuentra próxima a la frontera de Ceuta de la localidad marroquí de Beliones.

El varón portaba traje de neopreno y aletas y llevaba consigo un flotador, según han informado fuentes de la Guardia Civil. Es la indumentaria que suelen usar los llamados por las autoridades "nadadores", los migrantes que tratan de cruzar a nado a la ciudad autónoma.

El cuerpo ha sido trasladado hasta la base del Servicio Marítimo en el puerto pesquero, desde donde será enviado al Instituto de Medicina Legal para proceder a la autopsia.

Ceuta ha registrado en noviembre la llegada de 275 personas de manera irregular, según los últimos datos actualizados por el Ministerio del Interior. De ellas, 274 accedieron por vía terrestre, que, para la administración, son las llegadas a nado y a través de la valla. En lo que va de año, se han producido mil entradas irregulares más que en 2024.