La Guardia Civil localiza el tercer cadáver de un migrante en Ceuta este año

CEUTA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha recuperado a última hora de esta tarde el cuerpo sin vida de una persona de origen subsahariano en Ceuta. Es el tercer migrante que aparece muerto en la ciudad desde el inicio de año, que sucede a un 2025 en el que se localizaron 46 fallecidos.

El cuerpo ha sido hallado en tierra, vestido con ropa de calle. Las autoridades descartan que acabara de cruzar a nado. Tampoco presenta signos de violencia, por lo que sus primeras hipótesis apuntan a que se trató de una muerte natural, según han informado a esta agencia desde la Comandancia de la Guardia Civil.

Se trata de un joven aparentemente mayor de edad. La benemérita desconoce su identidad y si era residente del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), aunque el hallazgo se ha producido a unos dos kilómetros de las instalaciones.

El instituto armado supo de la aparición del cuerpo después de que un ciudadano anónimo diera el aviso al 112. Efectivos de la Guardia Civil se trasladaron hasta la zona donde fue avistado el sujeto pasadas las 19:30 horas de este jueves. Hasta el lugar se desplazaron también los servicios médicos, que terminaron por confirmar el fallecimiento del joven. El cuerpo será sometido a una autopsia que determine las causas de la muerte.

Con este hallazgo son ya tres las personas migrantes que han aparecido muertas en Ceuta durante 2026. La primera, el 4 de enero. Se trataba de un nadador, un joven de origen magrebí que cruzó desde Marruecos hasta la ciudad autónoma a nado. Fue localizado en la playa del Tarajal.

Hace tan solo unos días, el 25 de enero, la Guardia Civil recuperó el cuerpo de un joven subsahariano en el perímetro fronterizo. Fue localizado en la maleza, después de que muriera tras saltar la valla.