Imbroda asegura que el PP "jamás" pactará con CPM tras no asistir a actos de españolidad de Melilla

MELILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) de Melilla, Juan José Imbroda, ha asegurado que el PP "jamás" pactará con CPM de Mustafa Aberchán por su negativa a participar en los actos de la conmemoración de la españolidad de la ciudad: "Si hace falta ir a 30 notarios, iré a 30 notarios" ha asegurado el dirigente popular sobre el principal partido del Gobierno de Melilla.

Tras el acto del Levantamiento de Sitio, que conmemora el 248 aniversario de la acción que evitó el asedio a la ciudad por las tropas del Sultán de Marruecos entre el 9 de diciembre de 1774 y el 19 de marzo de 1775, Juan José Imbroda ha aseverado que "el mensaje que está dando ahora CPM, para los que he pedido que se vayan del Gobierno, es para sus financiadores porque él (en referencia a Mustafa Aberchán) está diciendo que no vamos a sacar cinco o seis diputados pero hemos acordado ya con el PP que vamos a negociar, vamos a pactar y vamos a gobernar juntos, así que si soltáis dinero no preocuparos que ya estamos aquí nosotros".

El dirigente popular ha indicado que "sufrimos dos campañas fuertes en el PP antes del congreso para debilitar a nuestro partido y no lo consiguieron, y ahora están dando la otra versión, que es que nosotros vamos a pactar con ellos" tras las elecciones del 28 de mayo.

Por ello, ha querido reafirmarse para que, en su opinión, no queden dudas de la posición del PP: "Desde aquí lo digo, si hace falta ya un notario, voy a un notario; si hace falta ir a 30 notarios, iré a 30 notarios". Imbroda ha manifestado que "empeño en mi palabra y yo cumplo: el PP jamás va a pactar con ese partido y con lo que representa".

A juicio de Imbroda, CPM "lo que representa es una banda y eso lo sabe todo el mundo, lo que pasa es que además está cubierto con la complicidad de un PSOE, que hace el ridículo más espantoso, el último es que Aberchán monta una caravana en plan 'Torrente 8' a las puertas del Congreso de los Diputados y el Partido Socialista, que es su socio, se calla".

El dirigente de los populares melillenses se ha preguntado "¿Cómo es posible? ¿Cómo? Si son sus socios ¿Cómo tienen que ir a Madrid a una caravana? Aquí ya hubiesen resuelto los problemas".

Para Imbroda, el PSOE es "cómplice total" de CPM y por ello ha reiterado que "no me extrañaría que el Partido Socialista pasara a la clandestinidad dentro de poco porque no sé si van a sacar algún voto, pero de verdad, de verdad que le están haciendo mucho daño a la ciudad, mucho daño". "Si PSOE saca un diputado, mucha suerte va a tener" ha insistido.

Para el presidente del PP, "CPM tuvo razón de ser en los años 90 y quizá a primeros del Siglo XXI, pero ha desvariado de tal manera, que es un cúmulo de intereses bastardos".