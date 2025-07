Imbroda ve una "canallada al servicio de un sillón" la financiación singular catalana y exige elecciones generales

MELILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha criticado el principio de acuerdo alcanzado en la comisión bilateral Gobierno-Generalitat de Cataluña para avanzar hacia un modelo de financiación singular para Cataluña, calificándolo como "una canallada al servicio de un sillón" y exigiendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria inmediata de elecciones generales anticipadas.

Imbroda ha denunciado que este tipo de acuerdos suponen una "discriminación inadmisible" entre comunidades y ciudades autónomas, y ha acusado al Gobierno central de actuar únicamente para preservar su continuidad en el poder. "Ya nos han intentado engañar suficiente", ha manifestado.

Durante una comparecencia ante los medios, el dirigente popular ha cargado contra Sánchez, al que acusa de haber cambiado "radicalmente" su discurso respecto a cuestiones clave como la relación con los independentistas, la amnistía o la coalición con Podemos.

"Cuando se presentó, ¿os acordáis? Decía que no podía dormir con la gente de Podemos ni un minuto, y durmió. Y con los separatistas tampoco iba a estar, y ya lo está. Y que la ley de amnistía, nunca, jamás, y ya está", ha enumerado Imbroda.

En este contexto, ha retado a Sánchez a someter su proyecto político al veredicto de las urnas: "Yo creo que lo que tiene que hacer es decir al pueblo: 'Oye, me presento con esta idea, con esto que quiero hacer, y me votáis o no me votáis'. Si los españoles dicen sí, eso será democracia, te guste o no te guste. Pero engañar al pueblo y hacer todo lo contrario de lo que prometiste, tiene un solo nombre: una canallada al servicio de un sillón".

El presidente melillense ha insistido en que los cambios de rumbo del Gobierno deben ser avalados por los ciudadanos: "¿Por qué tanto miedo a que hable el pueblo? Si has cambiado el discurso radicalmente y estás metiendo esto que dijiste que jamás lo harías, convoca elecciones y deja que la gente vote en libertad".