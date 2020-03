Melilla, aislada por tierra, mar y aire, registra grupos atrapados en ciudad autónoma y península

MELILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Melilla ha amanecido este martes aislada por tierra, mar y aire tras las medidas decretadas por los gobiernos de España y Marruecos para hacer frente a la crisis del coronavirus, con decisiones que se anunciaron con apenas horas de antelación, lo que ha provocado que grupos de marroquíes hayan quedado atrapados en la ciudad y de melillenses en la península.

Así, en las inmediaciones de la frontera de Beni-Enzar pasan a la intemperie una noche más decenas de marroquíes, entre ellos un grupo de más de medio centenar de personas que desembarcaron de los ferrys de Málaga, Almería y Motril (Granada) o descendieron los aviones de Málaga, Almería, Granada, Sevilla, Madrid y Barcelona, a los que Marruecos les han denegado la entrada en su país a pesar de ser nacionales propios.

También hay trabajadores o personas que suelen rebuscar entre los contenedores de basura o deambular por la ciudad española, entre ellos menores extranjeros no acompañados que no tuvieron conocimiento del inminente cierre de las fronteras terrestres entre Melilla y Marruecos la madrugada del viernes 13 marzo y quedaron sin poder salir a su país porque el reino alauí ha bloqueado totalmente sus puestos fronterizos, incluso con barreras de hormigón, y no permite entrar ni a peatones ni vehículos, ni siquiera a los propios marroquíes.

En cambio, tras la mediación de la Embajada de España en Marruecos, las autoridades marroquíes están permitiendo prácticamente desde el primer día del cierre que los melillenses y turistas españoles en general y de otras nacionalidades que quedaron en el reino alauí tras la decisión de cerrar sus fronteras con España por tierra, mar y aire, puedan volver a España a través de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla.

ATRAPADOS FUERA DE MELILLA

A esta situación, se le une desde la madrugada del martes 17 de marzo a las 00,00 horas el cierre de las conexiones marítimas y aéreas de Melilla con el resto de España por decisión del Ministerio de Fomento en el marco del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

La medida ha sorprendido en Melilla a personas de diferentes puntos de España y de otros países, que no podrán salir ni por avión ni por barco ni por la frontera terrestre, y también a melillenses que se encontraban de viaje e iban a regresar a la ciudad norteafricana por medios marítimos o aéreos.

Entre ellos, está un grupo de 25 personas que durmió anoche en la Estación Marítima de Málaga por falta de medios económicos y que fueron desembarcados cuando ya se encontraban ocupando sus butacas o camarotes, porque se cancelaba la salida por orden del Gobierno de la Nación justo en ese momento, a las 23,00 horas del lunes.

Se preguntan "qué pasa con la gente que es de Melilla y venía en ese barco y no tienen dónde ir", si les hacen bajar del barco y los abandonan a su suerte en Málaga o qué". "Eso se avisa", han subrayado.

Para los afectados "es una vergüenza de medida que, aparte de tardía, es sin previo aviso a la gente que vive en Melilla y no tienen recursos para la cuarentena" fuera de la ciudad. Aseguran que entre ellos "hay ancianos y niños abandonados en el Puerto de Málaga".

La Cruz Roja les ha atendido y les ha ofrecido mantas y les han dado comida, jabón y pasta de dientes "pero ni agua ni nada más". Su deseo es regresar a Melilla y ahora no saben cuánto tiempo estarán en Málaga, todos ellos sin medios para poder alojarse en un hotel o pensión, para una medida que puede mantenerse mientras haya estado de alarma.