Melilla firma primeras resoluciones de reubicación de menores en la península por contingencia migratoria extraordinaria

MELILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Melilla, en presencia del secretario de Estado de Política Territorial Arcadi España, ha firmado este martes las tres primeras resoluciones de reubicación de menores hacia la península. Según la delegada del Gobierno melillense, Sabrina Moh, estas derivaciones son las primeras que se hacen en el país y en la propia ciudad desde que el pasado 29 de agosto Melilla entrara en contingencia migratoria extraordinaria.

En declaraciones a los periodistas, Arcadi España ha destacado que este procedimiento responde a un ejercicio de solidaridad entre territorios y a la defensa de los derechos humanos. "Cuando hablamos de menores migrantes, hablamos de derechos humanos y de solidaridad de toda España con los lugares que soportan mayor presión. Es un paso más en beneficio de la ciudad, del país y, sobre todo, de los propios menores", ha subrayado

El secretario de Estado ha explicado que, tras estas primeras resoluciones, "se irán completando sucesivamente nuevos traslados, con todas las garantías legales y bajo la supervisión de la Fiscalía, la Policía y las comunidades de destino".

Arcadi España ha señalado también que el marco jurídico que permite estas reubicaciones es el Real Decreto Ley que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería, "una normativa que otorga una respuesta estructural a una situación compleja en todo el territorio nacional".

En relación a las críticas de Vox sobre posibles bloqueos a este tipo de medidas en gobiernos autonómicos, el 'número dos' del ministerio que dirige Víctor Torres ha defendido que "la sociedad española cree en la solidaridad y en la protección de los niños y niñas desamparados" y confió en que todas las administraciones "cumplan con la normativa, por encima de intereses políticos coyunturales".

"Son fruto de un trabajo intenso y coordinado entre varios ministerios, la Ciudad Autónoma y los técnicos implicados, siempre velando por el interés superior del menor", ha indicado la representante del Ejecutivo central.

La reunión de coordinación celebrada en la Delegación del Gobierno ha contado con la participación de representantes ministeriales, técnicos de la Ciudad Autónoma, la Fiscalía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otros. Tanto la delegada como el secretario de Estado agradecieron la labor de todos los implicados y confirmaron que ya se trabaja en una treintena de expedientes adicionales.