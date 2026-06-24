Melilla niega irregularidades en el centro comercial y anuncia acciones contra el autor del croquis hallado por la UDEF

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla y líder regional del Partido Popular (PP), Juan José Imbroda, durante la rueda de prensa. - PP MELILLA

MELILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla y líder regional del Partido Popular (PP), Juan José Imbroda, ha rechazado este miércoles cualquier actuación irregular en relación con los terrenos del antiguo cuartel de Valenzuela, después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) apuntara en un informe a posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y otras supuestas irregularidades vinculadas al desarrollo del parque comercial inaugurado a finales de 2017, y ha anunciado que emprenderán acciones legales contra el autor del croquis manuscrito en el que se originan dichas imputaciones.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, Imbroda ha defendido la legalidad de todas las actuaciones llevadas a cabo por la Administración local que en aquel año también gobernaba y ha asegurado que las sospechas recogidas en el informe policial "se sustentan en un documento" que ha calificado de "carente de rigor".

Según ha explicado, el origen de las acusaciones se encuentra en un croquis manuscrito localizado durante un registro domiciliario practicado a una persona investigada en el marco de la operación Santiago-Rusadir, causa judicial relacionada con una presunta trama de compra de votos en las últimas elecciones autonómicas por la que fueron detenidos varios miembros de la cúpula del partido político Coalición por Melilla (CPM), entre ellos su presidente y cuatro ex consejeros el Gobierno melillense entre 2021 y 2023.

Imbroda ha afirmado que dicho documento fue elaborado por un "presunto delincuente" y ha anunciado que los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma "ya trabajan en la presentación de una denuncia contra su autor".

LA INVESTIGACIÓN "ES MUY LIMITADA"

El presidente melillense ha mostrado además su sorpresa por el contenido del informe policial al señalar que el propio documento reconoce que la investigación realizada es "muy limitada" y, pese a ello, extrae conclusiones sin haber consultado, según ha afirmado, la documentación administrativa existente. "Ni han preguntado ni han ido a ver los expedientes", ha criticado el presidente, quien ha cuestionado igualmente algunos de los datos recogidos en la investigación.

En concreto, ha rechazado la referencia a un supuesto impago del impuesto IPSI (el sustitutivo del IVA en Melilla) cifrado en nueve millones de euros. "No sé de dónde han sacado esa cifra", ha manifestado, recordando que la cantidad reclamada por los técnicos municipales en el procedimiento judicial correspondiente asciende a unos 202.000 euros.

Asimismo, ha puesto en duda la precisión del informe al asegurar que se menciona la participación de tres directores generales, uno de los cuales, identificado como A.V., "ni existe ni trabajaba en la Ciudad Autónoma". "Este es el rigor", ha preguntado el popular.

Durante su comparecencia, Imbroda ha ofrecido una cronología sobre los terrenos de Valenzuela con el objetivo de desmontar las acusaciones. Según ha explicado, la Ciudad Autónoma adquirió los terrenos al Ministerio de Defensa en 1994. Posteriormente, en 1997, el Gobierno local decidió sacar la parcela a subasta pública para que la iniciativa privada desarrollara el proyecto. Se convocaron dos procedimientos que quedaron desiertos al no presentarse ninguna empresa. Finalmente, en 1998, los terrenos fueron adjudicados mediante subasta pública a la empresa local Nueva Melilla, única sociedad que concurrió al proceso.

El presidente ha insistido en que toda la operación se desarrolló mediante "un procedimiento público, limpio y transparente", subrayando además que "en aquel momento ni existía Parque Murias ni había relación alguna con la compañía que años después adquiriría los terrenos". Según ha detallado, la empresa Nueva Melilla vendió la parcela en 2017 a la empresa promotora del actual proyecto comercial, el Parque Comercial 'Parque Murias' Melilla.

Imbroda ha negado igualmente que la Ciudad Autónoma participara en ninguna licitación vinculada al desarrollo posterior del parque comercial. "¿Qué licitación y qué proyecto? Nosotros no licitamos nada allí", ha afirmado, recordando que una vez vendidos los terrenos, estos pasaron a ser de titularidad privada.

El presidente también ha recordado que la Administración local obtuvo judicialmente el reconocimiento de un pago por aprovechamiento urbanístico del suelo y ha considerado "erróneo" atribuir al Gobierno autonómico responsabilidades en decisiones adoptadas posteriormente por propietarios privados.

"USO POLÍTICO" POR COALICIÓN POR MELILLA

Durante su intervención, el líder popular ha sostenido que CPM --en la actualidad en la oposición-- ha utilizado reiteradamente el asunto de Valenzuela como herramienta de "confrontación política". "Todo es puro, limpio y diáfano. No hay nada de nada de nada", ha asegurado, defendiendo la transparencia de todas las actuaciones realizadas durante las últimas décadas en relación con estos terrenos.

Imbroda ha calificado de "basura" algunas de las informaciones publicadas esta semana sobre este cuestión y ha atribuido su origen a lo que ha descrito como una "trampa" construida a partir de un "simple croquis manuscrito" hallado en el domicilio de una persona investigada judicialmente.

El presidente ha concluido lamentando "el perjuicio mediático ocasionado por estas informaciones" y ha defendido que la documentación pública existente "demuestra que la Ciudad Autónoma no intervino en ninguna licitación relacionada con el proyecto comercial ni incurrió en irregularidades durante la venta de los terrenos de Valenzuela".