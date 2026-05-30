Melilla pide elecciones anticipadas y acusa al Gobierno de protagonizar un "ataque sin precedentes" al Estado de Derecho

El vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma de Melilla y secretario general del PP regional, Miguel Marín, atendiendo a los medios. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma de Melilla y secretario general del PP regional, Miguel Marín, ha reclamado este sábado la convocatoria de elecciones generales anticipadas al considerar que la situación política derivada de los presuntos casos de corrupción que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "insostenible".

Miguel Marín ha asegurado que España se encuentra ante "un ataque sin precedentes en nuestra democracia, más propio de regímenes dictatoriales como Cuba o Venezuela que de un país democrático del siglo XXI". El dirigente 'popular' ha vinculado estas declaraciones a las investigaciones judiciales que afectan al PSOE y al reciente registro efectuado por la Guardia Civil en la sede federal socialista de la calle Ferraz, donde los agentes permanecieron durante más de doce horas recabando documentación, según recordó.

El número dos del Ejecutivo melillense ha sostenido que el denominado "sanchismo" acumula ya diversos episodios que, a su juicio, comprometen la credibilidad de las instituciones y del propio Gobierno central. "Un presidente decente no permanecería ni un minuto más en su cargo", afirmó, al tiempo que criticó la actitud de Sánchez ante las investigaciones abiertas.

Marín también ha cargado contra el PSOE por su gestión durante la pandemia y acusó a dirigentes socialistas de haber utilizado recursos públicos para intereses partidistas y personales. Según señaló, el partido ha intentado proyectar una imagen de defensa de los sectores más vulnerables mientras, en su opinión, ocultaba prácticas irregulares.

El dirigente 'popular' ha dirigido además sus críticas hacia la delegada del Gobierno en Melilla y secretaria general de los socialistas melillenses, Sabrina Moh, a quien acusó de "tapar la corrupción del PSOE" y de no haberse pronunciado sobre las investigaciones que afectan al partido. "Ha perdido toda legitimidad para seguir en el cargo", afirmó.

Marín se ha preguntado "hasta cuándo va a seguir la delegada tapando estos casos de corrupción" y sostuvo que su silencio responde a que "si alzara la voz como haría cualquier persona mínimamente decente, no duraría en el cargo ni dos minutos".

Asimismo, el secretario general del PP de Melilla ha aseverado que Moh "debería haber abandonado la Delegación del Gobierno hace tiempo" y la responsabilizó de la gestión de asuntos dependientes de la Administración General del Estado en la ciudad. Entre otros aspectos, ha citado la situación de la aduana comercial, el tránsito de mercancías, la sanidad y los transportes.