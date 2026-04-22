Melilla recibe por primera vez en su historia dos cruceros simultáneos con más de 4.000 personas

Llegada de cruceristas a Melilla - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Melilla ha vivido este miércoles una jornada histórica con la llegada simultánea de dos cruceros, el Norwegian Dawn y el Azamara Quest, que han traído consigo a más de 4.300 personas entre pasajeros y tripulantes. Se trata de la primera vez que el puerto melillense acoge dos buques de estas características al mismo tiempo, un hecho que las autoridades consideran clave para el futuro turístico de la ciudad.

El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, ha calificado la jornada como "un día especial", subrayando que Melilla se enfrentaba a una prueba importante para demostrar su capacidad de acoger a miles de visitantes en una sola jornada. "Se puede decir que hay un antes y un después para convertirnos en un destino de cruceros", ha afirmado, mostrando su satisfacción por el resultado y agradeciendo la implicación de todos los sectores.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Ángel Quevedo, ha destacado la relevancia del acontecimiento, señalando que ambos buques han coincidido en los muelles Nordeste 2 y Nordeste 3. Además, ha resaltado que el Norwegian Dawn se ha convertido en el barco de mayor tamaño que ha atracado en la historia del puerto local, tanto por eslora como por tonelaje.

Quevedo ha puesto en valor las actuaciones realizadas para adaptar el muelle Nordeste 3, tradicionalmente destinado a mercancías peligrosas, y convertirlo en una terminal apta para grandes cruceros. Entre las mejoras, ha enumerado la instalación de nuevas defensas y bolardos, zonas de sombra, casetas de recepción y una reorganización logística que ha permitido facilitar tanto el desembarco como el traslado de los cruceristas hacia el centro urbano y las excursiones programadas.

El impacto económico de esta doble escala también ha sido destacado por el responsable portuario, quien ha cifrado en unos 3.000 los turistas que han tenido la oportunidad de recorrer la ciudad, consumir en comercios locales y disfrutar de la oferta gastronómica. Para atender esta afluencia, distintas instituciones y entidades han coordinado un dispositivo especial que ha incluido puntos de información turística, mercadillos, actividades culturales y horarios ampliados en establecimientos.

Asimismo, Quevedo ha subrayado los atractivos que ofrece Melilla como destino, desde su clima y playas hasta su patrimonio modernista, recintos fortificados y su singular carácter intercultural. En este sentido, ha confiado en que la buena acogida de esta jornada se traduzca en futuras escalas y en un incremento progresivo del número de cruceristas.

"Esperamos que todo esto desemboque en una buena puntuación de Melilla como destino de cruceros", ha concluido, destacando la implicación tanto de la Autoridad Portuaria como de áreas como Turismo, Cultura, la Fundación Melilla Ciudad Monumental, así como del sector comercial y hostelero, que han adaptado sus horarios para atender la llegada masiva de visitantes.