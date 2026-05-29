Melilla recibe por primera vez a tres buques de la Armada en conjunto en el crucero de instrucción de la Escuela Naval

Recepción en el Gobierno de Melilla a militares de la Armada del crucero de instrucción de la Escuela Naval - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Melilla ha recibido este viernes por primera vez en su historia reciente la visita conjunta de tres buques de la Armada Española con motivo del tradicional crucero de instrucción de fin de curso de los alumnos de la Escuela Naval Militar. Se trata del Buque de Asalto Anfibio (BAA) 'Galicia', la Fragata 'Victoria' y el BECP 'Intermares', que permanecerán atracados en la ciudad hasta el próximo domingo 31 de mayo.

La escala forma parte de una actividad considerada de gran valor formativo para la Armada, orientada a completar la preparación académica y militar de los futuros oficiales y suboficiales mediante la experiencia directa en la mar y el conocimiento de la vida operativa a bordo de distintas unidades.

Durante estos días, los alumnos convivirán y desarrollarán su formación en buques con capacidades y cometidos diversos, participando en guardias, ejercicios y actividades relacionadas con maniobra, navegación, táctica, energía y propulsión, además de familiarizarse con los procedimientos, valores y tradiciones de la Armada.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, y la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, han recibido a las tripulaciones y participantes del crucero de instrucción. En un salón dorado completamente lleno, Imbroda ha agradecido a la Armada que "nunca nos ha fallado" y destacó la estrecha vinculación histórica de Melilla con la institución naval.

El presidente melillense ha animado además a los alumnos "a beber de esta fuente para que os sirva de ejemplo", defendiendo asimismo el modelo de convivencia de la ciudad. Entre los participantes del crucero se encuentra el melillense Carlos Cervilla. Por su parte, el comandante naval ha pedido a los alumnos que "conozcan bien la ciudad y descubran el alma de sus gentes".

La delegada del Gobierno trasladó igualmente su reconocimiento a la Armada por "la importante labor que desarrolla al servicio de España" y por su compromiso con la formación de los futuros oficiales. Sabrina Moh también ha puesto en valor los vínculos históricos que unen a Melilla con la Armada y agradeció que la ciudad vuelva a formar parte de este itinerario formativo.

La presencia de los tres buques permitirá además que la ciudadanía pueda conocer de cerca algunas de las unidades más representativas de la Armada. La fragata 'Victoria' podrá visitarse el viernes 29 de mayo de 15.30 a 20.00 horas; el BAA 'Galicia' abrirá sus puertas el sábado 30 de mayo de 10.00 a 13.00 y de 15.30 a 20.00 horas; mientras que el BECP 'Intermares' recibirá visitas el domingo 31 de mayo de 10.00 a 13.30 horas.

El BAA 'Galicia', en servicio desde 1998, está diseñado para operaciones anfibias y misiones humanitarias, habiendo participado en actuaciones como la ayuda tras el desastre del 'Prestige', el tsunami de Indonesia, la operación 'Libre Hidalgo' en Líbano o la operación BALMIS durante la pandemia.

La fragata 'Victoria', perteneciente a la clase Santa María y operativa desde 1987, está especializada en misiones de escolta y protección naval, con participación destacada en operaciones internacionales de la OTAN y en la misión 'Atalanta' contra la piratería en el océano Índico.

Por su parte, el BECP 'Intermares', integrado en la Fuerza de Acción Marítima, desarrolla labores de apoyo a la enseñanza y cooperación en el ámbito marítimo-pesquero, colaborando con distintos organismos de la Administración del Estado.