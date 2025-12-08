Melilla solicita al Gobierno la cesión del Hospital Comarcal para uso universitario y sanitario ante su próximo cierre

Imagen del Hospital Comarcal de Melilla. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Melilla, a propuesta de su presidente, Juan José Imbroda (PP), ha acordado solicitar formalmente a la Administración General del Estado (AGE) la cesión del edificio del Hospital Comarcal para destinarlo a fines universitarios, sanitarios y de investigación, una vez se produzca la apertura completa del nuevo Hospital Universitario, prevista para principios de 2026.

El Hospital Comarcal de Melilla es un centro sanitario público que forma parte del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), dependiente del Ministerio de Sanidad, inaugurado en el año 1988, en un solar de más de 35.000 metros cuadrados, con 15.000 metros cuadrados de superficie construida.

En declaraciones a los periodistas, el presidente de la Ciudad Autónoma ha confirmado que la petición ya se ha realizado por escrito y tiene como objetivo aprovechar las instalaciones del actual hospital cuando quede en desuso tras el traslado de toda la actividad asistencial al nuevo complejo sanitario.

"La iniciativa busca evitar que el inmueble permanezca vacío y convertirlo en un recurso estratégico para el desarrollo académico y científico de la ciudad", ha argumentado en este sentido.

Imbroda ha señalado que el planteamiento del Ejecutivo local pasa por destinar el antiguo Hospital Comarcal "al impulso del ámbito universitario, especialmente en el área de la salud", así como "a la investigación" y a actividades vinculadas a estos sectores.

"Sería algo muy bueno para los melillenses", ha sostenido en este sentido.

Ha indicado que la ciudad está preparada para organizar y gestionar el uso del edificio, al considerar que "su reutilización supondría una oportunidad para consolidar el crecimiento universitario de Melilla", una línea de trabajo -ha recordado- en la que el Ejecutivo "lleva avanzando desde hace varios años".

Entre los posibles usos del inmueble, el presidente ha citado su aprovechamiento como espacio universitario y de investigación, así como para residencia o atención de pacientes con enfermedades raras que actualmente deben desplazarse a la península para recibir tratamiento.

El presidente de Melilla ha expresado su confianza en que el Gobierno que encabeza Pedro Sánchez atienda esta solicitud y, en caso contrario, ha asegurado que "la cesión del hospital se producirá cuando el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acceda a la Presidencia del Gobierno".

Ha indicado que la iniciativa se enmarca en la previsión de la apertura integral del nuevo Hospital Universitario, que "permitirá reorganizar el mapa sanitario de la ciudad y liberar infraestructuras" que, según el Ejecutivo local, "pueden tener un uso alternativo de alto valor social, académico y sanitario".