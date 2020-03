Mohand dice que si por él fuera no habría permitido desembarcar en Melilla a 800 pasajeros de Málaga

MELILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud Pública de Melilla, Mohamed Mohand (PSOE), ha señalado este lunes que, si hubiera estado en sus manos, no habría permitido desembarcar a las 800 personas que han regresado desde Málaga tras pasar el fin de semana en la Península por no haber atendido la recomendación de no viajar por la crisis del coronavirus.

En rueda de prensa, Mohand ha apuntado que estas personas "tienen la obligación de permanecer en cuarentena en sus hogares" durante las dos semanas que dura el estado de alarma por si hubieran llegado contagiados con el covid-19.

El titular de Salud Pública ha subrayado que, si bien hasta ahora los casos positivos eran de melillenses que habían estado en ciudades como Madrid o Málaga, ahora ya se considera de "zona de riesgo" a toda España y al mundo en general.

Por su parte, la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, ha manifestado que desde la Delegación se ha trabajado en varios sentidos, uno de ellos el desplazamiento hacia la ciudad de los que se encuentran en la Península. "Sé que hay personas a que les preocupaban las personas que retornaban a Melilla, pero he de decir que se ha intentado que este retorno se produzca de forma progresiva y no masificada", ha explicado.

Así, ha puesto de ejemplo que, un domingo normal, el transporte aéreo de la ciudad cuenta con una ocupación de entre el 90-100 por ciento, mientras que ayer dicha ocupación estuvo en un 30 por ciento, algo a lo que se sumó que el barco de FRS canceló su llegada. "Era uno de los objetivos que buscábamos, que no se viniera de forma masiva con el fin de poder controlarlo", ha explicado.