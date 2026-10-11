Los musulmanes de Melilla celebran la visita de los Reyes y la comunidad educativa pide acortar las clases para asistir

El Gobierno de Melilla ha colocado paneles gigantes en sus calles dando la bienvenida a los Reyes de España. - GOBIERNO MELILLA

MELILLA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Musulmana de Melilla ha enviado una carta a la Casa Real en la que da su bienvenida a los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, con motivo de su próxima visita a la ciudad, que considera "un acontecimiento de especial relevancia para los musulmanes melillenses y una oportunidad para reforzar los vínculos entre la Corona y el conjunto de la sociedad local".

En una misiva dirigida a la Casa de Su Majestad el Rey a la que ha tenido acceso Europa Press, el representante legal de la Comunidad Musulmana de Melilla, Mohamed Ahmed Moh, expresa la "más cordial y afectuosa bienvenida" a los Reyes y señala que su presencia en la ciudad es recibida desde "el respeto, la lealtad y el profundo sentimiento de pertenencia a España".

La entidad recuerda además la visita que realizó a Melilla el entonces Rey Juan Carlos I en 2007 y, en particular, el encuentro que mantuvo con representantes de la comunidad musulmana. Según señala, aquel momento supuso "un importante gesto de cercanía de la Corona" y dejó un recuerdo que continúa presente casi dos décadas después.

Por este motivo, la Comunidad Musulmana considera que la visita de Felipe VI y Letizia este miércoles 14 de octubre tiene "un significado especial" y puede servir para fortalecer la relación entre la institución monárquica y los distintos colectivos que integran la sociedad melillense.

En su misiva, la entidad pone el acento en "el carácter plural de Melilla", una ciudad en la que, según destaca, "musulmanes, cristianos, judíos e hindúes hemos construido durante generaciones una sociedad basada en la convivencia y en el respeto mutuo".

Desde esta perspectiva, la Comunidad Musulmana expresa su deseo de que la visita de los Reyes contribuya a poner en valor esa convivencia como uno de los elementos que forman parte de la identidad de Melilla. "Queremos trasladar a Sus Majestades nuestro deseo de que esta visita sea una nueva oportunidad para fortalecer los vínculos entre la Corona y todos los melillenses", señala la carta.

La Comunidad Musulmana de Melilla concluye su mensaje expresando públicamente su "alegría" por la llegada de los Reyes y trasladándoles sus mejores deseos durante su estancia en la ciudad. "Majestades, sean bienvenidos a Melilla", concluye la misiva firmada por Mohamed Ahmed Moh en representación de la Comunidad Musulmana de Melilla.

COMUNIDAD EDUCATIVA

La Junta De Personal Docente No Universitario De Melilla, el órgano en el que está todos los sindicatos de enseñanza con representación en colegios e institutos de la ciudad, ha solicitado a la Dirección Provincial del Ministerio de Educación "la paralización de la jornada lectiva este 14 de octubre" con motivo de la visita de los Reyes de España. En concreto, reclama que todos los centros educativos finalicen las clases a partir de las 11:00 horas para facilitar la organización escolar y permitir que el profesorado pueda participar en los actos previstos.

Este órgano de representación sindical del profesorado melillense ha considerado que la Administración educativa "debe asumir la responsabilidad de adoptar una decisión común para todos los centros, en lugar de dejar en manos de sus equipos directivos la organización de la jornada".

En un comunicado, la Junta ha precisado que las cuestiones relacionadas con el calendario escolar y las incidencias que afectan de manera significativa a la actividad lectiva "deben ser comunicadas previamente a este órgano", al que reclama una participación activa en las decisiones que repercuten directamente en el profesorado.

La representación sindical ha criticado que, pese a que la visita institucional se conocía oficialmente desde hacía más de 15 días, la Delegación del Gobierno comunicara el sábado 10 de octubre, a escasos días del acontecimiento, que los equipos directivos tendrían autonomía para decidir si permitían la salida del alumnado o suspendían la actividad habitual. En este último caso, los centros deberían organizar la atención de los estudiantes que permanecieran en sus instalaciones.

La Junta ha considera que "esta decisión supone trasladar a los equipos directivos una responsabilidad organizativa" que, a su juicio, "debería resolverse de manera coordinada para toda la ciudad".

Asimismo, ha advertido de "las dificultades que la falta de una instrucción común puede generar en las familias, especialmente por la diversidad de edades del alumnado y los problemas de conciliación que podría ocasionar una decisión comunicada con tan poco margen de tiempo".

El órgano sindical ha subrayado que "la comunicación debe producirse cuanto antes, ya que los equipos directivos necesitan disponer de tiempo suficiente para informar a las familias y organizar la atención y custodia del alumnado que permanezca en los centros".

Por último, la Junta señala que la medida permitiría también que el profesorado tuviera la oportunidad de participar en la visita de Felipe VI y Letizia, una posibilidad que, según recuerda, "sí se contemplaba con motivo de la anterior visita de los monarcas a la ciudad", concretamente el 7 de noviembre de 2007 con la llegada de Don Juan Carlos y Doña Sofía.