Patronal y sindicatos de Ceuta convocan paros y movilizaciones para exigir una frontera "fluida y segura"

La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), la Cámara de Comercio, y los sindicatos CCOO y UGT han recogido "más de 6.000 firmas" para exigir al Gobierno de la Nación y al autonómico que adopten medidas "eficaces" para garantizar una frontera "fluida y segura" con Marruecos tras meses de colapso casi permanente del paso del Tarajal que han llevado a "todos los sectores económicos" locales a "los peores índices de actividad de la historia" desde el fin de la última campaña de Navidad.

Además, empresarios y sindicatos han convocado un cierre patronal de dos horas para el próximo 15 de marzo, y una manifestación simultánea con la misma reivindicación por las calles del centro de la ciudad autónoma en la que esperan reunir a hasta "40.000 personas", la mitad de la población de Ceuta.

En declaraciones a los medios tras registrar las firmas recogidas en la Delegación del Gobierno, el vicepresidente de la CECE, Ernesto Valero, y los secretarios generales de CCOO y UGT en Ceuta, Juan Luis Aróstegui y Juan Carlos Pérez, respectivamente, han alertado de que el "terrible caos" que sufre la frontera del Tarajal a diario "nos ha hecho perder el poco turismo que teníamos y nos ha llevado, desde la finalización de la campaña de Navidad, a los peores niveles de ventas y actividad de la historia".

El líder de CCOO ha lamentado que "las Administraciones no reaccionan ante un problema del que depende en buena medida el futuro de esta ciudad, y no sabemos si es porque no presionamos lo suficiente o porque no son conscientes de lo que está pasando".

Los agentes sociales trasladaron en septiembre a la Delegación del Gobierno y al Ejecutivo autonómico que preside Juan Vivas (PP) un documento conjunto de propuestas "inmediatas" y "eficaces" para hacer más fluido el tránsito fronterizo que planteaba, entre otras medidas, la necesidad de dotar a las Fuerzas de Seguridad de los recursos mínimos para asegurar la apertura continua de todos los carriles de paso del Tarajal, el establecimiento de un 'carril ciudadano' para garantizar a los ceutíes la posibilidad de moverse por la ciudad para acceder al Hospital Universitario y a las barriadas de la periferia sin atascos, o la apertura de otro paso fronterizo con Marruecos.

"Nuestras peticiones se han visto muy escasamente o nada atendidas, y el problema, que lo es de todos, no solo de los comerciantes o de quienes viven cerca de la frontera, porque afecta al futuro de Ceuta de forma estratégica, sigue agravándose, pero no nos vamos a aburrir ni a cansar ni a escatimar esfuerzos", han advertido patronal y sindicatos, que en su escalada de movilizaciones no descartan la convocatoria de una huelga general.