PP propone modificar la Ley para permitir "las devoluciones en caliente" también por vía marítima en Ceuta y Melilla

La diputada nacional del Partido Popular (PP) por Melilla, Sofía Acedo, en rueda de prensa. - PP MELILLA

MELILLA 27 Jul. (EUROPA PRES) -

La diputada nacional del Partido Popular (PP) por Melilla, Sofía Acedo, ha presentado este lunes la Proposición de Ley registrada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados para modificar la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería con el objetivo de permitir la aplicación de los rechazos en frontera tanto en las entradas irregulares por vía terrestre como por vía marítima en Ceuta y Melilla.

En rueda de prensa, Acedo ha explicado que la iniciativa, impulsada desde Melilla, surge como respuesta a la reciente interpretación del Tribunal Supremo (TS), que limita la aplicación de esta figura a los casos en los que la entrada irregular se produce superando elementos físicos de contención, como la valla fronteriza.

Acedo ha asegurado que esa interpretación "supone un problema evidente" porque la realidad migratoria ha cambiado desde que se aprobó la modificación legislativa en 2015. "Actualmente las entradas irregulares a Ceuta y a Melilla no se producen únicamente saltando la valla", ha señalado, al tiempo que ha explicado que una parte importante de los intentos de acceso se realiza actualmente por vía marítima, bordeando los espigones o alcanzando la costa a nado.

La parlamentaria popular ha defendido que la propuesta no pretende crear nuevas figuras jurídicas, sino corregir una limitación legal puesta de manifiesto por el Alto Tribunal. "Lo único que hacemos a través de esta Proposición de Ley es corregir una limitación legal que ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo y que nos corresponde al legislador solucionar", ha afirmado.

Según ha explicado, el texto mantiene expresamente el respeto a los derechos humanos, al Derecho de la Unión Europea (UE), al principio de no devolución y al derecho de acceso a la protección internacional, por lo que, a su juicio, la reforma no supone una reducción de las garantías legales existentes.

Acedo ha defendido que, tras la sentencia del Supremo, existen dos posibles alternativas: instalar nuevos elementos físicos de contención en el mar o adaptar la legislación para que el rechazo en frontera no dependa exclusivamente de la superación de esas barreras.

"Podríamos optar por poner elementos de contención en el mar, lo que puede ser muy dramático y además muy complejo, o llevar a cabo la modificación legal para que no se circunscriba ese rechazo en frontera a la superación de elementos de contención. Hemos optado por esa segunda vía", ha explicado.

La dirigente popular ha precisado que la reforma plantea que el rechazo en frontera pueda aplicarse cuando una persona sea detectada o interceptada intentando acceder de forma irregular y flagrante a través de la frontera terrestre o marítima de Ceuta o Melilla.

Por último, Acedo ha instado al Gobierno central a respaldar la iniciativa al considerar que coincide con el criterio defendido por la Abogacía del Estado. En este sentido, ha sostenido que el mar constituye una línea fronteriza igual que la terrestre y que la actuación de la Guardia Civil en ese espacio puede entenderse como un elemento de contención a efectos de la aplicación del rechazo en frontera.