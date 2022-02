El presidente de Ceuta se alinea con Feijóo y pide "decisiones urgentes" para cerrar la crisis en el PP

Archivo - El presidente de Ceuta, Juan Vivas, en una imagen de archivo - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

CEUTA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Ceuta y del Gobierno de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, ha asegurado este lunes que "comparte" la posición de su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijóo, en relación con la crisis abierta en el Partido Popular, para la que ha reclamado "decisiones urgentes" que la cierren "cuanto antes" tras el enfrentamiento abierto protagonizado por Pablo Casado con Isabel Díaz.

En declaraciones a Europa Press, el líder del partido en la localidad española norteafricana ha reivindicado que "se deben tomar decisiones de manera urgente dirigidas a cerrar cuanto antes la crisis".

Desde el punto de vista de Vivas, que preside el PP de Ceuta desde 2009 y el Ejecutivo local desde 2001, dichas decisiones "han de estar basadas en la generosidad, la responsabilidad y la altura de miras pensando siempre en el interés de España y del partido".

Como Feijóo, el político ceutí, que actualmente gobierna en minoría apoyándose en el PSOE, no ha concretado cuáles entiende que deberían ser las "decisiones" a adoptar por Casado, al que el presidente gallego sí ha señalado directamente como la persona a quien "le toca asumir esa última responsabilidad".

El presidente de la Xunta ha dejado claro este lunes que "las decisiones hay que tomarlas cuando es imprescindible hacerlo y en mi opinión es imprescindible hacerlo". "Serán decisiones que no serán fáciles, complejas, pero creo que deben ser urgentes porque el PP es la única alternativa a un muy mal Gobierno y tiene que volver a seguir siendo el referente del centro reformista", ha aseverado.

"No hemos zanjado la crisis y cuando no se ha zanjado en el primer tiempo tendremos que zanjarla en el segundo y definitivo porque no podemos seguir así muchas semanas", ha añadido Feijóo, que se ha negado a entrar en si se postularía como candidato a liderar el PP a nivel nacional si se convocase un congreso extraordinario.