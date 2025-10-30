El presidente de Ceuta y Montero abordan en una reunión los incentivos fiscales y la migración

CEUTA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha informado este jueves de que "en las próximas semanas" su equipo trabajará junto al Ministerio de Hacienda para concretar la mejora de los incentivos fiscales de la ciudad autónoma con el fin de "hacer más atractiva la creación de empleo".

Es una de las conclusiones que Vivas ha extraído de la reunión mantenida con la vicepresidenta primera del Gobierno y responsable del departamento, María Jesús Montero, de la que ha asegurado salir "muy satisfecho" por "el compromiso" adquirido.

El presidente ceutí ha trasladado a la vicepresidenta "la apuesta que Ceuta está haciendo por un modelo económico alternativo" al dependiente del comercio atípico transfronterizo, sustentado en sectores como los servicios digitales y tecnológicos, el puerto o el turismo, ofreciendo un lugar destacado a la industria del juego online.

Vivas ha planteado a Montero la mejora del incentivo fiscal existente en el impuesto sobre sociedades para impulsar el empleo en Ceuta de empresas no residentes, lo cual, según el popular, podría "fortalecer, reforzar y hacer más factible" ese tránsito hacia un modelo económico sostenible y diversificado.

"Hemos quedado en las próximas semanas en ir trabajando para ver cómo se puede concretar esa aspiración de hacer más atractiva la creación de empleo en Ceuta, la creación efectiva y real de empleo por parte de las empresas no residentes", ha añadido el presidente, destacando la "receptividad y voluntad de colaboración" mostrada por Montero.

"Esto no se trata de un privilegio; se trata de que el Estado utilice el recurso histórico que tiene a su alcance, el régimen especial, para ponerlo al servicio de ese objetivo estratégico para Ceuta y estratégico para España", ha añadido.

Otro de los asuntos abordados en el encuentro ha sido la ayuda del Gobierno nacional a la Ciudad para afrontar la crisis migratoria. El presidente ceutí ha agradecido a la vicepresidenta el apoyo económico que el Ministerio de Hacienda ha prestado "el año pasado y el que está prestando este año" para que el Ejecutivo local pueda atender la situación de sobrecarga en la acogida de menores migrantes no acompañados, que ha calificado como "un drama".

"Esto es un drama, ante todo, un drama que se pone de manifiesto con una crudeza enorme, que nos hiela el corazón en forma de los cadáveres que se rescatan de una manera altamente frecuente y, por tanto, dramática, de nuestras costas", ha expresado.

Vivas ha recordado que la ratio de acogida de Ceuta "multiplica por 25 la media nacional" y que esa circunstancia tiene "una consecuencia presupuestaria muy importante". Según ha explicado, el Estado "está cubriendo esa contingencia en 2024 y también en 2025", por lo que ha solicitado que ese apoyo "se mantenga en el tiempo mientras dure la situación de emergencia que, desde hace dos años, vivimos".

"Ahí también ha habido una respuesta favorable y positiva", ha asegurado el presidente ceutí, que ha agradecido el compromiso de Montero para garantizar la continuidad de la financiación estatal destinada a este fin.

PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL

El otro tema tratado por Vivas ha sido la necesidad de impulsar un plan en favor de la inclusión social para corregir las "desviaciones tan notables y sensibles" existentes entre Ceuta y el resto del país.

"La ministra ha mostrado una actitud muy positiva, nos ha manifestado que entiende la necesidad de dicho plan y que va a hacer todo lo posible para que el mismo sea una realidad", ha dicho. "No hemos concretado ni plazos ni cantidades, pero sí que nos vamos a poner a trabajar ambos Gobiernos con ese objetivo", ha añadido.

El presidente ha precisado que el plan podría financiarse a través de distintas vías, como "la actualización de la subvención para el transporte del agua, que lleva 17 años congelada", la cobertura del transporte marítimo de residuos, la recuperación del 100% de la financiación estatal del convenio para refuerzo educativo o la compensación a la Ciudad por el esfuerzo que realiza en becas y ayudas al estudio.

Vivas ha enmarcado esta iniciativa "en un contexto de reconocimiento al incremento muy notable" de la financiación procedente del Estado durante los últimos tres años, lo que, ha dicho, "responde al compromiso asumido a raíz de la Estrategia de Seguridad Nacional, aprobada en diciembre de 2021".