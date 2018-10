El PSOE recorre Melilla en bicicleta junto a una asociación para conocer los problemas de los ciclistas

Publicado 29/09/2018 17:27:25 CET

MELILLA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Melilla, Gloria Rojas, y el presidente de la asociación Melilla Con Bici, Javier Bocanegra, han recorrido la ciudad en bicicleta para conocer los problemas de los ciclistas en Melilla.

La iniciativa, impulsada por la asociación y que buscaba la participación de todos los partidos, ha sido llevada a la práctica en primicia por los socialistas.

Rojas y Bocanegra, a lomos de una bicicleta tándem y acompañados de varios miembros de la Ejecutiva del PSOE, han recorrido varias calles del centro de la ciudad, la Plaza de España, Actor Tallaví, General Astilleros, Polavieja, Dique Sur y, finalmente, el carril bici.

Se trata, en palabras de Rojas, de una "experiencia positiva" para conocer de la mano de un ciclista los problemas que habitualmente encuentra.

Durante el recorrido en bicicleta tándem, Rojas y Bocanegra han podido charlar sobre seguridad vial, contaminación y accesibilidad con el fin de proponer soluciones a la Ciudad Autónoma.

PELIGRO

Rojas, que fue entrevistada por Bocanegra en mitad del recorrido durante una pausa, ha manifestado que, en general, los coches no respetan a los ciclistas. Y es que en multitud de ocasiones los vehículos no han respetado la distancia mínima de seguridad al adelantar o lo han hecho a gran velocidad, especialmente los conductores de motocicletas.

"Me he sentido casi segura durante el recorrido porque iba contigo en el tándem y acompañada de los compañeros, pero sola te aseguro que no me hubiera sentido segura", ha resaltado Rojas.

El espacio que ocupa el vehículo privado en la ciudad, un 83 por ciento, también ha sido uno de los aspectos tratados. Para Rojas, sin duda "el coche abusa del espacio público" de la ciudad autónoma y, en general, de todas la ciudades. El objetivo, ha dicho, es dar el salto a un transporte más sostenible y es necesaria la concienciación.

"Los melillenses somos duros para concienciarnos en este tema, pero creo que poco a poco vamos avanzando. Yo veo cada vez a más gente en bicicleta y andando, pero queda mucho trabajo por delante", ha concretado.