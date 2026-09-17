Repullo reivindica la "gestión" del PP frente a un PSOE que "da la espalda a Andalucía para sostener a Sánchez"

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, durante la presentación de María José Tejada como candidata del PP a la Alcaldía de Montilla (Córdoba). - PP-A

MONTILLA (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha puesto en valor este jueves el modelo municipalista del PP, basado en "la gestión, la cercanía y la escucha", frente a un PSOE que siempre "da la espalda a Andalucía" en su objetivo de "defender" y "mantener al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el poder".

Así se ha pronunciado durante la presentación de María José Tejada como candidata del PP a la Alcaldía de Montilla (Córdoba) para las próximas elecciones municipales de 2027, celebrada en la tarde de este jueves en el restaurante El Quijote del municipio cordobés. Un acto en el que también ha participado el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina.

En este contexto, Repullo ha destacado que "es un día muy especial para el PP de Andalucía, porque Montilla es uno de los grandes referentes municipales que tenemos y uno de los grandes objetivos que tenemos en Andalucía", ha explicado Repullo, quien ha dejado claro desde el inicio el respaldo de toda la organización a la candidata. "Construyendo cosas se consigue la fidelidad y la confianza de la gente".

El secretario general de los populares andaluces ha situado el municipalismo en el centro del proyecto político del PP y ha asegurado que Tejada inicia este mismo jueves un recorrido en el que "estará acompañada no solo por el partido, sino especialmente por la sociedad montillana".

En este sentido, Repullo ha subrayado que el apoyo al proyecto de María José Tejada trasciende a los responsables orgánicos e institucionales del PP. "Va a estar acompañada, va a tener muchísima gente detrás", ha señalado, antes de precisar que no se refería únicamente "al presidente provincial, al alcalde de Córdoba, al presidente de la Diputación, a todos sus compañeros de Montilla, a su equipo", sino fundamentalmente "a la sociedad de Montilla". Una sociedad, ha continuado, "que ha querido acompañarla porque sabe que es la alcaldesa".

Para Repullo, ahí reside la forma de entender la política municipal del PP: "La alcaldesa se construye haciendo precisamente eso, construyendo cosas. Construyendo cosas es como te ganas la fidelidad y la confianza de la gente". "Esa es la esencia y los principios del Partido Popular de Andalucía. Esos son los principios del municipalismo del PP", ha remarcado Repullo, que ha relacionado esta forma de entender la gestión local con el trabajo que desarrollan los alcaldes, alcaldesas y presidentes de diputaciones del PP en toda la comunidad.

Repullo ha enmarcado este modelo municipal en una misma forma de gestionar que, según ha explicado, tiene su referencia autonómica en el Gobierno de Juanma Moreno y en la "vía andaluza", basada en la "cercanía a los municipios" y en la "atención de sus necesidades para favorecer su desarrollo".

El PP de Andalucía, ha señalado, está representado "por muchas alcaldesas, por muchos alcaldes, por presidentes de Diputación y, fundamentalmente, por una forma de hacer gobierno, de hacer la gestión como es la que lleva a cabo Juanma Moreno con la vía andaluza día a día". Una gestión, ha añadido, que mira "principalmente a que esos ayuntamientos tengan todas sus necesidades cubiertas y, por tanto, se desarrollen y progresen".

Repullo ha defendido así la cooperación entre las diferentes administraciones gobernadas por el PP como "instrumento para seguir impulsando la transformación de la comunidad". "Entre ese Gobierno de Juanma Moreno, los gobiernos municipales y provinciales, en definitiva, vayamos transformando Andalucía al ritmo que lo está haciendo, con esas políticas de cercanía y de escucha a toda la sociedad", ha manifestado.

Frente a este planteamiento, Repullo ha situado al PSOE, del que ha afirmado que "ha dado la espalda a Andalucía" y que "solamente se dedica, única y exclusivamente, a defender, a mantener a Sánchez en el poder, aunque eso perjudique a Andalucía, como estamos viendo que lo perjudica diariamente".

CEUTA, FINANCIACIÓN Y NARCOTRÁFICO

El secretario general del PP andaluz ha enumerado varios ámbitos en los que considera que esa forma de actuar tiene consecuencias para la comunidad y sus ciudadanos. Entre ellos, Repullo se ha referido expresamente a Ceuta, la financiación autonómica, la situación ferroviaria y el narcotráfico. "Lo perjudica también, por supuesto, en el caso de Ceuta, la situación que está viviendo Ceuta, pero también con esa financiación que necesitan los andaluces y a la que Sánchez le da la espalda", ha señalado.

En este punto, Repullo también se ha referido a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, de quien ha asegurado que "no hizo nada cuando podía haberlo hecho para tener esa financiación". Asimismo, ha puesto el foco en los problemas ferroviarios y en la situación provocada por el crimen organizado en distintos puntos de la comunidad. "Nos perjudica con el caos ferroviario que estamos viviendo en Andalucía y también lo vemos en muchas partes de Andalucía con cómo va el narcotráfico, subiendo esa delincuencia y ese crimen organizado de esas bandas mafiosas", ha afirmado.

Según Repullo, esta última situación "perjudica mucho tanto a la seguridad de los andaluces como a la repercusión que tiene desde el punto de vista social y económico en gran parte de Andalucía". De hecho, ha recordado, sus palabras tenían lugar poco después de conocerse que el PSOE había votado en la UE en contra de proteger a los agentes que luchan contra el narco, al rechazar una enmienda del PP en Europa para calificar como 'profesión de alto riesgo' el trabajo de estos guardias civiles y policías nacionales.

Ante ese escenario, el secretario general del PP de Andalucía ha querido cerrar su intervención devolviendo el protagonismo a Montilla y al proyecto municipal de María José Tejada. "Desde aquí vamos a lanzar un mensaje constructivo", ha señalado, para definir a la candidata popular como "una persona centrada en trabajar por su municipio y sus vecinos".

"MENOS ENFRENTAMIENTO Y MÁS SOLUCIONES"

Por su parte, el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha señalado que "empieza una nueva etapa" para Montilla basada en "el trabajo, la escucha y las soluciones". Molina ha reconocido el trabajo desarrollado durante los últimos años por concejales, afiliados, simpatizantes y compañeros del PP de Montilla, con una mención especial también a Cabello de Alba por "tantos años dedicados a Montilla", tanto desde el Gobierno municipal como desde la oposición.

El presidente provincial ha destacado el vínculo de la nueva candidata con la localidad y su decisión de dar un paso adelante para trabajar por su municipio. "María José es de Montilla, conoce esta ciudad, conoce a su gente y ha decidido dar un paso adelante porque quiere trabajar por ella". "Montilla necesita menos enfrentamiento y más soluciones", ha dicho, al tiempo que ha puesto de relieve las posibilidades de futuro de la ciudad y la necesidad de aprovechar el potencial de sus empresas, comercio, agricultura, bodegas y patrimonio, destacando la oportunidad que supone su candidatura a Ciudad Española del Vino 2027.

Molina ha incidido en las inversiones sanitarias en Montilla y, en particular, en la ampliación del Hospital de Montilla, que ha supuesto "más de 5,5 millones de euros, más de 2.000 metros cuadrados de ampliación, 16 nuevas consultas y la incorporación de 25 profesionales". "Durante años hemos escuchado decir que se estaba desmantelando la sanidad pública, que el Hospital de Montilla estaba en peligro y que no habría ampliación. Hoy es una realidad al servicio de los ciudadanos de esta comarca", ha dicho Molina, quien ha remarcado que "Montilla necesita menos 'que viene el lobo' y más trabajo".