Seis detenidos en Melilla en una operación contra el terrorismo yihadista

Archivo - Operación policial con detenidos por yihadismo en Melilla en una imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MELILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este viernes 17 de abril en Melilla a seis personas por su presunta vinculación con el terrorismo yihadista en el marco de una operación coordinada por la Comisaría General de Información del Ministerio del Interior y dirigida por la Audiencia Nacional.

Según han informado fuentes policiales a Europa Press, los arrestos se han producido desde primeras horas de la mañana tras el registro de varios domicilios en la ciudad autónoma, dentro de una investigación en curso contra el terrorismo yihadista.

La actuación policial ha culminado, por el momento, con la detención de seis sospechosos como presuntos autores de delitos de terrorismo. Los arrestados han sido trasladados a dependencias policiales bajo un fuerte dispositivo de seguridad y está previsto que en los próximos días, previsiblemente el lunes, sean evacuados por vía aérea a Madrid para pasar a disposición del juzgado central competente de la Audiencia Nacional.

Esta intervención se enmarca en una serie de operaciones desarrolladas en Melilla en los últimos meses, en un contexto de intensa actividad policial contra el terrorismo yihadista.

En este mismo año 2026, en enero se produjo la detención de un individuo y el pasado 10 marzo otro, por su presunta por su presunta participación en delitos de pertenencia a grupo terrorista, enaltecimiento, autoadoctrinamiento terrorista y adoctrinamiento a terceros. Las investigaciones apuntan a que este último sospechoso utilizaba, de forma directa e indirecta, técnicas de manipulación sobre mujeres jóvenes con el objetivo de atraerlas hacia la causa yihadista.

La Dirección General de Policía detalló que para ello empleaba principalmente las redes sociales, donde identificaba a personas vulnerables susceptibles de ser captadas. Además de esta actividad online, los investigadores constataron que el detenido mantenía encuentros presenciales con jóvenes. En estas reuniones, y mediante mecanismos de manipulación y control, les transmitía preceptos religiosos alineados con organizaciones terroristas y las animaba a contactar con otras mujeres para ampliar la red de adoctrinamiento.