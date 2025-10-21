Siete detenidos en Ceuta en una operación contra el narcotráfico y el crimen organizado

Archivo - Coche de Policía Nacional en imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CEUTA 21 Oct.

La Policía Nacional ha detenido a siete personas en Ceuta en el marco de una macrooperación contra el tráfico de drogas y el crimen organizado desarrollada durante la madrugada y la mañana de este martes.

El dispositivo, que continúa activo, se ha desplegado de forma simultánea en varios puntos de la península, concretamente en las provincias de Cádiz y Málaga.

En la ciudad autónoma, los agentes han practicado un total de once entradas y registros en distintos barrios y zonas residenciales, entre ellos Recinto Sur, Monte Hacho, Príncipe Alfonso, Agrupación Fuerte, Playa Benítez, calle Chile, Virgen de la Luz, Barriada España, Fajardo Martínez y la calle Alcalde Joaquín García de la Torre Almerana.

Según fuentes policiales, el operativo se inició a primera hora de la madrugada y ha contado con un amplio despliegue de efectivos pertenecientes a diversas unidades de la Policía Nacional, incluyendo la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y distintas unidades especializadas en la lucha contra el narcotráfico.

Hasta el momento, la operación se ha saldado con siete detenidos y la intervención de un vehículo, aunque no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas, dado que la investigación sigue abierta.

La actuación forma parte de una investigación de largo recorrido dirigida a desmantelar una red criminal presuntamente dedicada al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado.

Fuentes de la Policía Nacional han señalado que los registros continúan a lo largo del día en distintos puntos de Ceuta y la península, con el objetivo de recabar más pruebas y localizar posibles implicados en la trama.