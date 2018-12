Trasladados a Melilla 37 migrantes llegados en una patera a las Islas Chafarinas

Publicado 09/12/2018 14:09:48 CET

MELILLA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una patera con 37 inmigrantes de origen subsahariano --en concreto, 26 mujeres y once menores--, ha llegado este domingo a las Islas Chafarinas, un archipiélago de soberanía española que está situado a tres kilómetros y medio de la costa de Marruecos y a 43 kilómetros de Melilla.

Según ha informado a Europa Press un portavoz de la Delegación del Gobierno, Salvamento Marítimo recibió a primera hora de la mañana una llamada de una organización no gubernamental (ONG) informando de la posible llegada de una patera al archipiélago de Chafarinas.

Tras confirmar la presencia de 37 subsaharianos --26 mujeres y once menores-- en la isla del Congreso --perteneciente al archipiélago Chafarinas--, ha contactado con la Comandancia de Melilla a las 9.40 horas.

En ese momento se ha activado el protocolo de Salvamento Marítimo, dando el correspondiente aviso al Cuerpo Nacional de Policía y Cruz Roja, y enviándose una Salvamar para proceder a su rescate.

El portavoz gubernamental ha indicado que la hora prevista por la embarcación de Salvamento Marítimo para la entrada en el Puerto de Melilla es a las 14,40 horas.

La Delegación no ha precisado qué ocurrirá con estas 37 personas, pero, por lo ocurrido en situaciones similares en estos últimos años que han accedido inmigrantes a las islas españolas en el norte de África, todo hace indicar que serán acogidos.

En el caso de los once menores, porque así lo obliga la legislación española que establece que deben recibir protección, y en el caso de las 26 mujeres, se podría aplicar "razones humanitarias" para que permanezcan en España hasta que concluyan sus expedientes para su repatriación, aunque en la inmensa mayoría de los casos no se pueden materializar porque los países a los que dicen pertenecer no los aceptan como nacionales propios, y por tanto no son expulsadas.

No ocurre lo mismo con los hombres adultos, que generalmente son expulsados al reino alauí de forma inmediata nada más trasladados a Melilla, en aplicación del tratado de readmisión firmado entre los Gobiernos de España y Marruecos en 1992.

La última entrada en las islas españolas del norte de África se produjo el pasado 29 de noviembre, cuando fueron avistadas tres chicas menores de edad en la isla de Chafarinas, aunque no pudieron precisar cómo llegaron a esta isla, si en patera, a nado o por cualquier otra vía, con o sin ayuda de terceros.

Las tres fueron trasladadas por Salvamento Marítimo hasta Melilla, donde fueron acogidas en el Centro de Menores del Fuerte de la Purísima, donde están atendidos los menores extranjeros no acompañados (MENA) que llegan hasta la ciudad autónoma.