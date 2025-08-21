Una veintena de solicitantes de asilo abandona Ceuta rumbo a Andalucía

CEUTA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 24 solicitantes de asilo de varias nacionalidades africanas han abandonado Ceuta este jueves para tomar rumbo a la península.

La veintena de varones, de edades comprendidas entre los 20 y los 40 años, llevan meses residiendo en el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de la ciudad autónoma.

Los migrantes han partido en el barco de las 10,30 horas con destino Algeciras y serán reubicados en instalaciones de acogida de Andalucía.

La veintena de personas procede, en su mayoría, de Argelia, Sudán y Guinea Conakry. Los jóvenes han llegado a la Estación Marítima de Ceuta acompañados de trabajadores del CETI y de Cruz Roja.

Entre los solicitantes de asilo se encuentra A., un treintañero natural de Argelia que prefiere mantenerse en el anonimato. Es abogado, con un máster en Derecho y Ciencias Políticas, y, tras años en busca de un "trabajo digno", optó por huir.

"Es un régimen que no te permite prosperar, tener una vida mejor", ha expresado el argelino a esta agencia en un inglés fluido. Además del idioma anglosajón, habla francés y árabe. También está aprendiendo el español.

A. espera seguir formándose en España y homologar su título universitario para hacerse un hueco en el mercado laboral. También canta y toca la guitarra, disciplinas en las que aspira a mejorar, especialmente en el flamenco, una de sus pasiones.

Este traslado se suma a las salidas de 15 personas producidas durante el lunes y el martes. Con ellas, la Delegación del Gobierno en Ceuta pretende aliviar la sobreocupación del CETI, donde residen casi 900 usuarios, según fuentes del interior del centro. Cifra que sigue sin confirmar la institución.

Entre los acogidos se encuentran nacionales de Argelia, Marruecos, Sudán, Palestina o Egipto, entre otros orígenes. La situación de sobreocupación obligó el pasado fin de semana a habilitar espacios adicionales en el propio centro, como el Aula Magna y las aulas destinadas habitualmente a clases de español, donde se instalaron literas para dar cabida a los recién llegados.