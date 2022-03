Dulce defiende públicamente a Cayetano y Fran Rivera enviándole un mensaje a Isabel Pantoja

MADRID, 5 Mar. (CHANCE) -

Cuando no es por una cosa, es por otra, pero el caso es que el apellido Pantoja está continuamente en los medios de comunicación. Ahora todas las polémicas las ha protagonizado Anabel Pantoja, tras su separación, pero también Bernardo, su padre, del que hay una gran preocupación por su estado de salud.

Además, Kiko Rivera está pasando su peor momento debido a un ataque de gota que le ha provocado fuertes dolores de pierna, provocando incluso que pidiera en redes sociales que alguien le cortase la pierna ante la desesperación. También por su reconciliación con Anabel Pantoja después del distanciamiento que han tenido en los últimos meses.

Europa Press Reportajes ha conseguido hablar con Dulce y, como no podía ser de otra manera, ha cargado duramente contra Kiko Rivera y asegura que no se cree su reconciliación con Anabel: "Pero yo que me voy a creer, si todo es por interés, yo que me voy a creer porque mediáticamente le interesará y ya está, porque a la vista está que a estas alturas sigue teniendo estos comportamientos no es normal, verdad? Es que encima se queda tan pancho. Carga con quien sea lo que le da la gana porque está acostumbrado que le aplaudan y que le digan de siempre que todo lo que hace divino".

Sobre la exclusiva que hizo Kiko Rivera, Dulce nos ha asegurado que ese dinero debería de donarlo por todo el daño que ha hecho a su hermana: "A mí se me iba a dar algo. A mí me dejó paralizada y te digo que ha sido muy duro y no merece amor, no tiene perdón de Dios. Estas cosas y además, por dinero. Que done ahora al dinero que ganó".

Por otra parte, la que fuera niñera de Isa Pantoja vuelve a recordar a Isabel Pantoja que le devuelva sus cosas personales: "Ella está cansada de todo el mundo. Hombre derecho tiene, pero yo también. Yo también. Yo lo que quiero aprovechar es que me devuelva ya mis cosas porque no devuelve las cosas a nadie".

También nos ha afirmado que Isabel Pantoja debe de devolver las cosas a Francisco y Cayetano: "Hombre, sí. No devuelve nada. Claro, porque no me voy a meter donde no me llaman por no devolver lo mío, pero a los hermanos, a los hijos de su marido que en paz descanse. A día de hoy, unas cosas que no sirven para nada, que a nivel sentimental, que son dos, pedazo de caballeros, Francisco y Cayetano".

Sobre Bernardo Pantoja y el por qué no ha recibido la visita de sus hermanos en el hospital: "Yo no quiero opinar, cada uno aquí con su conciencia hay que volar porque su hermano. De nada me sirve que ahora salgan Anabel y justifiques, siempre justificando, siempre justificar, justifica lo que tiene que justificar y ya no, no digo más nada".

