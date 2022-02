Irene Rosales eclipsa los medios en 'SIMOF 2022', pide 'intimidad' para su pareja y no se posiciona en la polémica

MADRID, 6 Feb. (CHANCE) -

Este sábado veíamos a Irene Rosales reaparecer en 'SIMOF 2022' tras la dura entrevista que Kiko Rivera concedía esta semana a la revista Lecturas hablando barbaridades sobre su hermana y su madre. Lo cierto es que la mujer del dj siempre se ha mantenido al margen de las declaraciones de éste, pero en esta ocasión la opinión pública ha pedido que hable públicamente de lo que le parece ese trato tan bochornoso hacia Isa Pantoja.

Una vez allí, Irene Rosales aseguraba que no va a desmentir ni confirmar si están viviendo una crisis de pareja: "No voy a decir nada, voy a disfrutar del día de hoy". Además, aseguraba que no tiene nada que desmentir y pide que el estado de su relación con Kiko Rivera se quede en la más estricta intimidad: "No tengo que desmentir nada, no pasa nada y no tengo que desmentir nada a lo que a mi relación con Kiko se refiere porque estoy bien y no voy a dar ningún tipo de explicación cada vez que se diga que si hay crisis o no hay crisis, porque mi relación para mí es íntima, y ya está".

La que fuera colaboradora de televisión explicaba que, aunque sean personajes conocidos, quiere guardar los secretos de su relación para ellos dos: "Si, que somos personas conocidas pero quiero dejar ciertas cosas para mi intimidad. Así que no voy a decir nada más".

De esta manera, Irene prefería mantenerse al margen de las declaraciones de Kiko Rivera hacia Isa Pantoja y tampoco quiso hacer comentarios acerca de Anabel Pantoja y su reciente separación. La mujer del dj acudía al desfile de Raquel Bollo dentro del salón internacional de la moda flamenca y aseguraba que quería disfrutar de ese momento: "Muy bien, aquí, a disfrutar del desfile de Raquel".

