¡PRIMICIA! Carla Vigo reaparece ante las cámaras recuperada y "muy orgullosa" de su prima, la Princesa Leonor

MADRID, 22 Oct. (CHANCE) -

Carla Vigo ha reaparecido ante las cámaras este domingo en un evento presentado por Christian Rapado en Alcalá de Henares, 'Famous Models Star'. Un acto en el que la sobrina de la Reina Letizia se ha enfundado en un traje de flamenco y ha desfilado, por primera vez, como modelo. Retomando poco a poco sus proyectos profesionales tras el bache de salud que paso hace unos meses, la joven ha hablado en exclusiva para nuestras cámaras.

Carla Vigo desvela por primera vez cómo se encuentra tras su ingreso en un hospital por bulimia: “Estoy muy bien, voy a mis revisiones y todo bien, voy a mis revisiones y bien” y nos ha asegurado que es importante desaparecer para reponer fuerzas: “Es importante parar cuando estás regular y ya cuando puedas volver, pues volver”.

La hija de la recordada Erika Ortiz no ha dudado ni un segundo en mandar un mensaje a todas aquellas personas que está pasando por un momento complicado: “Les digo que, aunque parezca muy difícil se sale, siempre va a haber alguien que se importe por ti y si no, pues hazlo por ti mismo, pero siempre vas a salir”, a pesar de que no se considera ejemplo de nada: “Yo no me considero un ejemplo, pero... si a alguien le sirve el mensaje, yo me quedo tranquila, la verdad”.

Tras pasar ese bache en su vida, Carla nos desvela que ha recibido el apoyo de toda su familia, incluido el de la Reina Letizia y su abuela, Paloma Rocasolano: “Sí”, quienes han estado muy preocupadas todos estos meses -y en la actualidad- por el estado de la joven.

En cuanto a su prima, la Princesa Leonor, la actriz nos asegura estar “muy orgullosa” de ella porque “lo está haciendo muy bien y yo creo que lo va a hacer mejor todavía”. Eso sí, parca en palabras a la hora de hablar de la relación con la Familia Real, sí que deja claro que la reina y sus hijas están “bien” y que no dudará en ponerse en contacto con su prima para felicitarle el próximo día 31 de octubre cuando de la bienvenida a su mayoría de edad: “Sí, eso sí”.

