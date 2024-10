Sara Carbonero se rompe al hablar por primera vez sobre su cáncer públicamente. Así ha sido el emocionante momento

MADRID, 17 Oct. (CHANCE) -

Noche repleta de emociones para Sara Carbonero, protagonista indiscutible de la cuarta edición de la gala benéfica de la revista ELLE en apoyo a la lucha contra el cáncer, Elle For Hope, que se ha celebrado este miércoles en el madrileño Palacio de Santoña con la presencia de numerosos rostros conocidos como Eva González, Ana Obregón, Isabel Jiménez, Hiba Abouk, Amelia Bono, Cristina Pedroche o la protagonista de la serie 'Emily in Paris', Philippine Leroy-Beaulieu.

Un evento muy especial en el que la periodista ha recibido un premio y en el que, dando un paso al frente, ha hablado por primera vez públicamente sobre su enfermedad -un tumor maligno de ovario que le detectaron en 2019-, rompiendo a llorar con un discurso tan personal, emotivo, sincero e inspirador que nos ha dejado sin palabras.

Minutos antes, una emocionada Sara atendía a la prensa y, a corazón abierto, hablaba como nunca de su enfermedad y reconocía, con la voz entrecortada, lo especial de este premio para ella: "Es una noche importante. Estoy bastante nerviosa, estoy emocionada porque es verdad, me cuesta hablar del tema y hoy vais a ver que es la primera vez que me abro un poco más y que he decidido que ahora era el momento".

"Y estoy nerviosa, claro, porque, bueno, a mí no me gustan nada los términos bélicos. Siempre que se habla de lucha, batalla, ganas, pierdes... no me gusta demasiado porque nadie gana y nadie pierde. O sea, quiero decir, no está en nuestra mano, no está en nuestra cabeza. Yo creo que todas y todos los que tenemos que enfrentarnos a dificultades en la vida somos resilientes y somos valientes. Y me gusta mucho una frase que dice que 'nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción'" ha confesado emocionada.

Sin desgranar el discurso con el que poco después pondría a todo el mundo en pie aplaudiendo muy emocionado, Sara sí ha destacado la importancia de la investigación a la hora de luchar contra el cáncer. "Tenemos que luchar para que siempre haya avances, que haya un plan porque te marca un camino u otro, que todo el mundo tenga oportunidades de confiar, porque también eso para la salud mental es muy importante y para afrontar la enfermedad te da otra fuerza" ha reivindicado.

Consciente de que como rostro conocido puede ayudar a muchísimas personas verbalizando lo que ella ha vivido, la manchega ha reconocido que aunque le hace "muy feliz" que se la considere una luchadora, "ojalá no me hubiera tocado luchar". "Ojalá no me hubiera tocado recibir este premio porque eso significaría que no he tenido que atravesar esta enfermedad y convivir con ella, y que por supuesto me va a tocar convivir toda la vida" ha expresado, explicando que si hasta el momento no ha verbalizado su proceso ha sido porque no había sido "capaz".

"Ha sido muchísima gente la que me ha acompañado en este proceso, pero si tengo que dedicar el premio a alguien, sobre todo es a las personas que están en la plena, en plena, como no me gusta decir batalla, bueno, en plena aceptación de la enfermedad, a todas las mujeres, con niños, que es especialmente difícil, y a los hombres, o sea, se lo voy a dedicar a los pacientes oncológicos, en realidad, que son los protagonistas. Y a mis médicos también, quiero destacar mucho hoy el trabajo de los médicos, que para mí son como ángeles de la guarda para los médicos" revelaba muy emocionada dando pistas sobre su discurso.

Como nos ha contado, ahora puede decir que está "bien", "tranquila, en una etapa de calma". "Muchas veces me preguntan, ¿qué proyecto? Y yo digo, pues es mi proyecto. Mi proyecto ahora mismo ha sido cuidarme mucho, estar en calma, y estoy bien, me siento bien, estoy fuerte, estoy bien como me veis, y bueno, con cositas siempre en mi cabeza para hacer, pero mi prioridad es cuidarme y estar muy presente en casa, con los niños, que tienen edades también muy, de estar encima. Estoy bien, de verdad, no me puedo quejar" ha revelado.

"Estoy muy bienacompañada, muy bien rodeada, y todo bien, es muy importante el apoyo y el soporte, y así, me siento afortunada. Aeyr mismo vi un vídeo de Luis Enrique y me ha gustado mucho, ¿no? Te puedes sentir desgraciado o afortunado según cómo enfoques las cosas, pues yo me siento afortunada, pese a todo" ha concluido la que sin duda ha sido una de sus entrevistas más sinceras y complicadas en una noche en la que Sara nos ha dado una lección de resiliencia. ¡Brava!