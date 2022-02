Terelu Campos, dardo a Gloria Camila: "Fidel Albiac es lo mejor que le ha pasado a Rocío Carrasco"

La colaboradora sale en defensa del sevillano y asegura que es "un gran desconocido" y "lo seguirá siendo"

El reportero de 'Sálvame' Kike Calleja ha cumplido 40 años y, como no podía ser de otra manera, su íntima amiga Terelu Campos ha sido una de las invitadas de honor al cumpleaños. En uno de sus mejores momentos tanto a nivel profesional - gracias a su éxito al frente de 'Sálvame Lemon Tea' - como a nivel personal una vez olvidado su distanciamiento con su hermana Carmen Borrego, la presentadora no ha dudado en defender a Fidel Albiac. "Sin duda es lo mejor que le ha pasado a Rocío Carrasco" confiesa, respondiendo así a las declaraciones de Gloria Camila tachando de "mala influencia" al marido de su hermana.

- CHANCE: Rocío Carrasco y Gloria Camila, parece que no hay acercamiento posible.

- TERELU: Al final… las cosas siguen estando en el mismo punto. Parecía que no, pero desgraciadamente sigue estando en el mismo punto. Espero que Rocío, el próximo viernes, aclare cosas. Pero sobre todo, yo estoy esperando la docuserie. Yo no sé lo que ha contado Rocío en la docuserie. Si pensáis que lo sé, os prometo que no tengo ni idea y la espero como todo el mundo. Si esperáis una Rocío vengativa, creo que no. En eso no conocéis a Rocío, Rocío no es una mujer vengativa. Lo que pasa que cuando uno coge la carrerilla de desahogarse, necesita hacerlo al completo. Porque, al final, te quedas medio frustrada si no lo haces al completo. Hay una parte de ti que se queda dentro. Espero que las cosas se queden claras y no en perjuicio de nadie, sino en beneficio de la verdad.

- CH: Beneficio de la verdad.

- TERELU: Solo la verdad. Yo creo que lo único que importa es la verdad. Como periodistas y como personas que nos dedicamos a un medio público, lo que debemos buscar es la verdad, siempre. Es nuestro trabajo.

- CH: ¿Gloria Camila se ha equivocado al nombrar a otras personas? En este caso, Fidel Albiac.

- TERELU: Me lo pones muy difícil. Una vez dije que jamás haría nada que afectara a esa mujer, hace años era para mí una niña, y jamás haré nada por una cuestión de principios en mi vida. No me lo perdonaría jamás. Sigo en mi línea y de ahí no salgo.

- CH: Tu hermana si nos ha dicho que lo mejor que le ha podido pasar a Rocío Carrasco es la llegada de Fidel Albiac a su vida.

- TERELU: Yo, de eso, no tengo la menor duda.

- CH: Con eso lo decís todo.

- TERELU: Fidel es el gran desconocido, y seguirá siendo el gran desconocido.

- CH: Se le sigue apuntando. Cuando Rocío hable y cuente, ¿podremos saber más sobre ese desconocido?

- TERELU: Yo lo espero igual que tú, no sé más que tú. No pregunto, porque además, quiero verlo como cualquier espectador. Necesito verlo como cualquier persona que se sienta en casa. Creo que eso es bueno para mi trabajo, también.

- CH: ¿Tu madre qué tal está? ¿Cómo se encuentra?

- TERELU: Bien, cariño. No está aquí porque mamá ya no sale por la noche ni nada. Mientras esté bien de salud, es lo más importante.

- CH: Totalmente de acuerdo. Le das muchos saludos de nuestra parte, que la echamos de menos.

- TERELU: Si, yo se lo digo. Yo voy por los pasillos de Telecinco y todos me dan besos a Teresa. Eso se lo ha ganado solo ella, eso es algo que ella ha sembrado.

