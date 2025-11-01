Terelu Campos, su respuesta ante las palabras de Antonio Banderas y las críticas de Antonia Dell’Atte

MADRID, 1 Nov. (CHANCE) -

En los últimos días, ciertos comentarios realizados por Antonio Banderas y las controvertidas declaraciones de Antonia Dell'Atte han provocado una notable repercusión mediática entre algunos de los personajes más conocidos del panorama televisivo español.

Por su parte, Terelu Campos ha querido dejar claro que desconocía por completo las palabras atribuidas a Banderas. Preguntada por el equipo de Europa Press, la presentadora ha respondido: "Yo no sé ni de lo que me hablabais. Lo siento pero me habéis preguntado y no sabía ni de lo que me hablabais". Con estas declaraciones expresó abiertamente su desconcierto y distanciamiento respecto a la polémica.

Del mismo modo, evitó hacer comentarios sobre las recientes declaraciones de Antonia Dell'Atte, quien señaló de forma tajante: "Estamos en un teatro verdadero, no con falsas actrices de la farándula. Lo siento por Terelu, pero tú no eres 'actriz'. Lo siento, Terelu". Ante estas palabras, la colaboradora ha preferido no responder y dejar claro que desconoce el contenido exacto de lo dicho por la exmujer de Alessandro Lequio, manteniendo así su postura de no entrar en polémicas ajenas: "No sé lo que ha dicho".

Con esta postura, Terelu Campos deja claro que prefiere mantenerse al margen de la controversia y no alimentar nuevas especulaciones.