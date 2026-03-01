Álvaro y Ángela Cervantes demuestran ser los hermanos con más estilo del cine en los Premios Goya 2026

Álvaro y Ángela Cervantes en la alfombra roja de los Premios Goya 2026. - ALBERTO PAREDES / EUROPA PRESS

MADRID, 1 Mar. (CHANCE) -

Ángela Cervantes, nominada a 'mejor actriz Protagonista' por 'La Furia', su hermano Álvaro, nominado a 'mejor actor de reparto' por 'Sorda'... sin duda, la emoción no ha faltado esta noche en la casa de los hermanos Cervantes. Naturales como la vida misma, ambos han posado por separado en la alfombra roja de los Premios Goya 2026 en el Auditori Forum CCIB de Barcelona derrochando simpatía -y también elegancia- ante las cámaras.

La actriz ha apostado por un estilismo que transmite serenidad, un estilo clásico con un toque contemporáneo perfecto para una noche como estas. Se trata de un vestido 'custom made' de Marta Martí, largo en color marfil, que refleja sofisticación y pureza. El diseño combina una parte superior ajustada con una falda fluida con caída limpia que se prolonga con una pequeña cola, aportando un aire refinado.

El vestido de ensueño de Ángela Cervantes para la noche del cine español

El cuerpo del vestido destaca por su tejido fruncido, con drapeados tanto en el torso como en las mangas largas, que estilizan su figura y añaden textura al diseño. De escote redondo, la silueta del vestido marca la cintura antes de abrirse ligeramente en la parte inferior. Un diseño que ha complementado con pendientes largos y llamativos, que enmarcan el rostro sin recargar y anillos delicados que aportan ese toque de brillo sutil.

Su 'beauty look' es fresco y luminoso, con labios en tono rojo vibrante que aportan personalidad frente al color claro del vestido. Ángela ha apostado por el cabello recogido con raya al medio: un peinado pulido y minimalista que refuerza la elegancia del look completo.

Álvaro Cervantes apuesta por la sobriedad con un traje a medida

Su hermano ha deslumbrado con un traje diseñado a medida de Mansolutely de corte impecable, con americana estructurada que define los hombres y estiliza la silueta. El tejido aterciopelado aporta textura y un aire sofisticado, que contrasta con las solapas en raso. En cuanto al calzado, el actor ha escogido unos de la firma Carmina, de piel con acabado brillante, perfectamente acordes al traje.