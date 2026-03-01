Bad Gyal 'rompe moldes' en los Premios Goya 2026 con transparencias

Archivo - La cantante Bad Gyal (c) durante su actuación en la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España).- DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 1 Mar. (CHANCE) -

Las galas de los Premios Goya no serían lo mismo sin las actuaciones musicales. Este año, Belén Aguilera, Bad Gyal, Dani Fernández, La Casa Azul, Ana Mena o Alba Molina son algunos de los cantantes que han puesto su nota musical. El Auditori Forum CCIB de Barcelona no solo ha celebrado la calidad del cine español, también la grandeza de la música con shows que nos han dejado con ganas de más.

Consolidada como una de las artistas más influyentes de la música urbana, Bad Gyal no podía faltar en esta 40 edición de los Premios Goya. Su primer álbum, 'La Joia', marcó un punto de inflexión global, debutando con millones de streams y alcanzando el número 1 de ventas en España. El año pasado, la artista sorprendió a sus seguidores con 'Da me', 'Última noche', y 'Fuma', que formarán parte de su segundo álbum, 'Más cara', previsto para el mes de marzo.

Sin duda, estos éxitos recientes la afianzan en un nuevo ciclo creativo y anticipan la evolución de su propuesta artística. Su estilo innovador y su impacto cultural sitúan a la catalana como una de las artistas más relevantes de su generación y esta noche lo ha vuelto a demostrar con su impecable actuación la gala más importante para el cine español.

El look rompedor de Bad Gyal para los Premios Goya 2026

Para su actuación en la gala, Bad Gyal ha apostado por un look llamativo con un vestido corto y ajustado, firmado por Paloma Gould, jugando con las transparencias y con aplicaciones que reflejan luz, creando un efecto brillante y sensual. El diseño es asimétrico, dejando ver la silueta de forma estilizada y, sobre todo, sin salirse del estilo tan característico de la artista.

Un diseño que ha completado con botas altas de tacón en color claro, con múltiples tiras que suben a lo largo de su pierna, lo que refuerza el estilo atrevido de la cantante.

Gyal ha lucido cabello largo, rubio y suelto, con mucho volumen y ondas suaves que le dan un aire glamuroso. En cuanto a su maquillaje, predomina la intensidad en ojos y labios.