En directo: los mejores looks de la alfombra roja de los Premios Goya 2026

La actriz Andrea Duro posa en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España).- ALBERTO PAREDES / EUROPA PRESS

MADRID, 28 Feb. (CHANCE) -

Es uno de los acontecimientos más importantes del año y por fin hemos podido disfrutarlo. Los Premios Goya se han celebrado este sábado 28 de febrero en el Auditori Forum CCIB de Barcelona con multitud de rostros conocidos del mundo de la cultura de nuestro país y con la presencia destacada de Susan Sarandon por su merecido Goya de Honor.

Como era de esperar, la alfombra roja no ha dejado indiferente a nadie y se ha convertido en una auténtica pasarela de moda donde hemos podido corroborar las tendencias de esta temporada. Diseños únicos, piezas impecables y mucha, mucha personalidad en los estilismos que han lucido nuestros celebrities ante las cámaras.

Andrea Duro

La actriz ha sido una de las primeras en dejarse ver ante los medios luciendo un espectacular vestido satinado de cuello 'halter', sin mangas, con fruncido en el parte central firmado por Silvia Tcherassi, con zapatos Aquazzura y joyas y reloj Festina.

Laura Escanes

Es su segunda vez en los Premios Goya y Laura ha vuelto a confiar en Yolancris para este gran acontecimiento. Para la ocasión se ha enfundado en un vestido de gala en crepe rojo con silueta princesa y escote palabra de honor estructurado. La falda volumétrica, construida con pliegues internos y efecto globo, aporta movimiento escultórico y una presencia teatral característica de la haute couture. La actriz completa el look con joyas de Joyería QUERA.

Inés Hernand

La presentadora de televisión ha apostado por un vestido de encaje en negro con volantes en las mangas y cuello alto con pendientes y collar vintage de Joyas Antiguas Sardinero.

Nieves Álvarez

Lo ha vuelto a hacer. Ha deslumbrado un año más en la gran noche del cine español con un diseño a medida de Juana Martín de carácter arquitectónico. El look lo ha completado con salones metalizados y joyas de Bvlgari.

Hiba Abouk

Como si de una ola de mar se tratase, Hiba ha aparecido en la alfombra roja de los Goya con un vestido de Carolina Herrera New York azul celeste palabra de honor con zapatos Aquazzura y joyas Tiffany.

Marina Rivers

La influencers se ha decantado por uno de los colores de la temporada: el cobre. De satén, el diseño se caracteriza por tener cuello redondo, manga larga, hombrera marcada y una parte abdominal ceñida que estiliza su figura. El look lo completa con joyas de Rabat.

Natalia Sánchez

Demostrando que el blanco es un acierto para una noche de estas características, la actriz ha apostado por un vestido palabra de honor, con cuerpo en tejido tweed y falda con volumen.

Jedet

Siempre consigue sorprender y esta vez no ha sido menos. La artista ha escogido para la alfombra roja de los Goya un vestido de Joaquín Serra que destaca por su voluminosa falda y joyas de Santa Joyas.

Rosanna Zanetti

Apostando por las lentejuelas, Rosanna se ha dejado ver en la 40ª edición de los Premios Goya con un vestido firmado por Toni Ward, de cuello 'halter', en color perla con lentejuelas que inundaban la parte inferior. El look lo ha completado con joyas Tifanny.

Macarena Gómez y Aldo Comas

Demostrando que son una de las parejas más top de cualquier alfombra roja, Macarena y Aldo han vuelto a demostrar que sus looks son una declaración de intenciones. Este año, la actriz ha lucido vestido fluido en tejido tul de color azul marino y su marido un dos piezas formado por americana cruzada de doble botonadura y pantalón acampanado que ha combinado con una capa.

(En elaboración)