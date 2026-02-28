Luis Tosar elige el 'look' masculino más elegante para hombres mayores de 50 años en los Goya 2026

El actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini posan en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España).- ALBERTO PAREDES / EUROPA PRESS

MADRID, 28 Feb. (CHANCE) -

El Auditori Forum CCIB de Barcelona ha acogido esta noche la gran gala de los Premios Goya 2026 y con ella una multitud de rostros conocidos del mundo de la interpretación se han dado cita en una alfombra roja donde se ha derrochado estilo, elegancia y sofisticación.

Actores, celebrities, artistas y los presentadores de la gala del cine español han sabido acogerse a las últimas tendencias de la temporada, dando una lección de estilo. Luis Tosar, encargado de dirigir esta noche tan especial junto a Rigoberta Bandini, ha demostrado de nuevo que es uno de los rostros del cine español más elegantes.

Es la primera vez que asiste a los Goya como presentador y quizás por eso su estilismo haya brillado más que nunca, pero lo cierto es que en las anteriores ediciones siempre ha destacado por su sobriedad. En la mayoría de las ocasiones ha sacado a relucir esmoquin, pieza clave en este tipo de eventos. Se trata de la máxima expresión de elegancia, sofisticación y distinción, y el actor sabe perfectamente cómo lucirlo.

Luis Tosar confía en Pedro del Hierro para los Premios Goya 2026

Para esta gran ocasión, Tosar ha vuelto a confiar en Pedro del Hierro, firma española con la que mantiene una relación consolidada, con un esmoquin que marca la diferencia. Se trata de un diseño en negro con un ligero acabado brillante que le da textura formado por americana con solapas de pico en satén liso, de corte recto y formal, camisa destaca por su pechera lisa y botones negros visibles, que ha combinado con una pajarita tradicional, y pantalón a juego con la chaqueta.

De alta etiqueta, este tipo de taje es de elegancia atemporal, refleja autoridad y es la alternativa más cómoda al frac. Toda una declaración de estilo que se popularizó después de que el Príncipe Eduardo VIII de Inglaterra lo luciese. Ahora, es habitual que sea el gran protagonista en cenas de etiqueta, ceremonias o eventos de gala como este.