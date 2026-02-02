De Paris Hilton a Billie Eilish: los 'looks' más espectaculares de la red carpet de los Grammy 2026 - CONTACTOPHOTO

MADRID, 2 Feb. (CHANCE) -

Multitud de celebrities han desfilado por la alfombra roja de los Premios Grammy 2026 con estilismos arriesgados, desafiantes, cargados de mensajes o elegantes. Todo un abanico de posibilidades que han mostrado ante los medios y que nos han hecho disfrutar de una red carpet muy versátil... ¡vamos con los más icónicos!

OLIVIA DEAN

Decantándose por el blanco y negro, la cantante británica ha apostado por un vestido bicolor de Chanel, de tirantes finos con lentejuelas y falda de cola en el que predominaban las plumas en la cintura a modo de degradado.

LADY GAGA

Haciéndose notar como de costumbre, la actriz y cantante ha eclipsado con un diseño en color negro de Matières Fécales cargado de plumas de cuerpo ceñido y falda con cola.

SABRINA CARPENTER

Angelical. Así ha aparecido la cantante en la alfombra roja con este diseño a medida de Maison Valentino. Un vestido joya con transparencias, bordados en flores con pedrería en la zona central y falda con volantes.

BAD BUNNY

El cantante puertoriqueño ha lucido esmoquin de Schiaparelli, un diseño inspirado en una pieza femenina que presentó la marca en la pasarela de Alta Costura Primavera-Verano 2023 en París.

KESHA

Con una estética rompedora, la artista ha apostado por un diseño cargado de textura de Atelier Biser dejando al descubierto sus hombros.

KAROL G

Sensual y derrochando seguridad, la colombiana eclipsó en la alfombra roja con un diseño de encaje firmado por Paolo Sebastián, de corte sirena con el que potenciaba y marcaba su figura.

PARIS HILTON

Una de las más sobrias y elegantes con un look en color negro formado por vestido de lentejuelas con escote rígido y con relieve, lazada en el cuello, guantes opera y joyas de Chopard.

GLORIA ESTEFAN

Haciendo gala de su naturalidad, Gloria Estefan no podía faltar. La artista ha apostado por el negro, cumpliendo así con el 'dress code' que pocos han atendido esta noche, luciendo un vestido sencillo en el que predominaba una flor en color plata en el lateral.

TEYANA TAYLOR

Quien no arriesga, no gana. Teyana ha apostado por un vestidazo 'cut-out' metalizado con cola sirena que dejaba parte de su cuerpo al descubierto firmado por Tom Ford.

HEIDI KLUM

Con un vestido-escultura que ya es viral en redes sociales, Heidi Klum ha logrado convertirse en una de las invitadas más originales gracias a este diseño escultórico que recrea su cuerpo y que ha sido confeccionado en exclusiva por la diseñadora Marina Hoermanseder.

BILLIE EILISH

Además de looks rompedores, también se ha apostado por lo seguro. Es el caso de Billie Eilish, quien ha posado en la red carpet con un conjunto bicolor corto -jugando con la ambigüedad del diseño- con tiras con cierre de hebilla.

JUSTIN Y HAILEY BIEBER

¡De infarto! Dejando atrás su cara más rebelde, Justin Bieber ha posado con su mujer, Hailey Bieber, derrochando complicidad y más coordinados que nunca. Él de Balenciaga con un traje XXL que luego se ha quitado para actuar 'desnudo' y ella con un vestido ceñido de Alaïa.

CHAPPELL ROAN

Arriesgada, la cantante ha aparecido en la alfombra roja con un look en tonos burdeos, protagonizado por una impresionante capa confeccionada en tul con la que cubría su outfit. Su posado ha sido todo un escándalo al prescindir de este accesorio y mostrar su vestido con la parte delantera y trasera al descubierto a modo de topless.