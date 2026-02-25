Rigoberta Bandini apuesta por un look sobrio con un calzado que promete ser tendencia este 2026 en 'La Revuelta'

Rigoberta Bandinni en el plató de 'La Revuelta' - 'LA REVUELTA'/ TVE

MADRID, 25 Feb. (CHANCE) -

La cuenta atrás para los esperados Premios Goya 2026 ya ha comenzado y con motivo de ello la cantante y actriz de doblaje Rigoberta Bandini -ganadora de un Goya en 2024 por mejor canción original- junto a Luís Tosar -actor de referencia en España y ganador de tres cabezones en ediciones pasadas- asistieron el pasado 24 de febrero a 'La Revuelta', como presentadores oficiales de la 40ª edición de la gran gala del cine español.

En su primera aparición como futura maestra de ceremonias, el outfit aparentemente sencillo de top negro y falda grisacea que escogió la artista para asistir al programa de David Broncano, se ha convertido casi sin quererlo, en un perfecto estilismo minimalista y elegante, valido para cualquier ocasión.

El top negro de punto con escote bardot, que deja los hombros al descubierto, aporta un aire femenino y estructurado, mientras que la falda con vuelo discreto, pequeñas tablas y caída fluida, equilibra a la perfección la silueta sin recurrir a los excesos, demostrando que en la sofisticación también hay hueco para estilizar nuestra figura.

Por su parte, la elección de los colores no es casualidad. El negro en la parte superior aporta elegancia, autoridad y atemporalidad mientras que el gris, en contraste, añade ese toque de sobriedad y modernidad, alejándose así del iconico 'total black'. ¿El resultado? una combinación monocromatica perfectamente pensada que funciona tanto en el plató de televisión como en un evento institucional.

En cuanto a los complementos, Rigoberta mantuvo la coherencia del look pero aposto por una de las grandes promesas en tendencia este 2026. Los zapatos negros de tacón medio, con puntera triangular y pulsera al tobillo, son un guiño clasico que estiliza sin robar protagonismo y que se convertirá en tu aliado perfecto para realzar cualquier outfit esta temporada.

El estilismo se completó con un recogido desenfadado, que suaviza la formalidad del conjunto y mantiene esa dualidad tan característica en ella: equilibrio entre naturalidad y originalidad. Un beauty look que remató con pendientes dorados discretos, que daban luminosidad al rostro.

Así, más allá de la estética, el look puede interpretarse como una declaración de intenciones, ya que si bien es cierto que Rigoberta Bandini ha construido su identidad pública desde lo performativo y conceptual, esta aparición que marca un giro hacia una imagen más formal, acorde con el papel que asumira en la 40ª edición de los Premios Goya.