El Sol libera una potente llamarada de la clase más intensa

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sol emitió una llamarada solar significativa el 30 de marzo, alcanzando su punto máximo a la 18.35 UTC, que ha sido clasificada como clase X, la más intensa en la escala.

La misión SDO (Solar Dynamics Observatory) de la NASA, que observa constantemente el Sol, capturó una imagen del evento: una llamarada solar como se ve en el destello brillante en la parte superior derecha de la imagen.

La fotografía muestra un subconjunto de luz ultravioleta extrema que resalta el material extremadamente caliente en las llamaradas y que está coloreado en amarillo, informa la NASA.

