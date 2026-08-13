Ciencia hace un balance "positivo" del eclipse y felicita a la ciudadanía por seguirlo "con responsabilidad"

Varias personas durante el Eclipse total de Sol, en el Observatorio de Yebes, a 12 de agosto de 2026, en Yebes, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). Este es el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La fran - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha ofrecido este jueves un balance "muy positivo" del eclipse solar de ayer, según han señalado fuentes ministeriales. Además, ha felicitado a la ciudadanía por haber seguido este fenómeno astronómico "con responsabilidad" y, especialmente, por haber atendido las recomendaciones de seguridad y protección de la visión.

"Balance muy positivo de la jornada histórica vivida ayer, con motivo del primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica desde 1912. Un acontecimiento excepcional que ha vuelto a situar a España en el centro de la astronomía mundial y que ha demostrado, una vez más, la importancia de la ciencia y de la divulgación científica", señalan desde el Departamento encabezado por Diana Morant.

Para el Ministerio de Cienca, el eclipse ha sido "una gran oportunidad" para acercar la ciencia a la ciudadanía, despertar vocaciones y mostrar el valor del conocimiento científico. "Como señaló Diana Morant antes del acontecimiento, el eclipse constituía una oportunidad única para acercar la ciencia a la ciudadanía y conseguir que millones de personas lo disfrutaran con información rigurosa y contrastada", destacan.

En especial, ponen en valor el acto 'Eclipsados y eclipsadas por la ciencia', organizado por Ciencia en el Observatorio de Yebes (Guadalajara). Según destacan, se convirtió en "uno de los puntos clave" del seguimiento institucional del eclipse y permitió concentrar a científicos, divulgadores medios de comunicación y representantes del ámbito espacial y ofrecer "las mejores condiciones" para seguir y explicar el fenómeno.

Asimismo, el recinto se convirtió en "un punto de referencia" para los medios nacionales e internacionales. En este sentido, se puso a disposición de todos los medios dos señales institucionales del eclipse, captadas con técnicas de observación complementarias, para facilitar la retransmisión y difusión del fenómeno a todo el mundo.

Como destaca el Ministerio, la jornada permitió "poner la ciencia al alcance de todos" de la mano de algunos de los mejores científicos y científicas de España, con la participación de instituciones como el IGN, el Instituto de Astrofísica de Canarias, el Centro de Astrobiología, FECYT y la Agencia Espacial Española.

A su vez, también contó con los astronautas españoles de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), Pablo Álvarez y Sara García, "lo que reforzó el vínculo entre la ciencia, el espacio y la ciudadanía". Al respecto, Morant transmitió "su enorme satisfacción" por la experiencia y reconoció que el fenómeno "superó sus expectativas, describiendo el universo como algo tan imponente que nos deja fascinados".

"Este éxito es, además, solo el comienzo. España forma parte de una secuencia excepcional de tres eclipses entre 2026 y 2028. Después del de ayer, todavía quedan otros dos grandes acontecimientos astronómicos: el eclipse total del 2 de agosto de 2027 y el eclipse anular del 26 de enero de 2028", resumen desde Ciencia.