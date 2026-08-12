España, en cuenta atrás para contemplar el eclipse solar: "No se ve todos los días"

Aficionados a la astronomía durante el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Burgos, Castilla y León (España). Este es el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad cruza Esp - Gabriel Luengas/EUROPA PRESS

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

España se prepara para contemplar el eclipse total de Sol de este miércoles 12 de agosto, ya que es el mejor lugar del mundo para ver este fenómeno histórico pues la franja de la totalidad atraviesa trece comunidades autónomas: Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.

En declaraciones a los medios desde el Observatorio de Yebes (Guadalajara), punto oficial de seguimiento del eclipse, el presidente de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses y secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, ha enfatizado en que el eclipse total solar convertirá a España en "el Mundial de la Astronomía". "Hoy es la final. España está jugando la final. Está liderando la final, de hecho no hay competición posible", ha subrayado.

Por ejemplo, en La Rioja todo está preparado para el fenómeno, que será aún más especial para Antonio Martínez y Alejandra Lozano, quienes han decidido aprovechar la fecha para unirse en una boda civil. La unión se va a celebrar una vez acabe el evento en la bodega 'Vinícola Real-200 Monges', situada en Albelda de Iregua (La Rioja).

"No se ve todos los días", ha asegurado por su parte Rai, una joven brasileña afincada en A Coruña. "Me da curiosidad porque se está hablando mucho pero si no hubiese tanto revuelo no me llamaría tanto la atención", reconoce su amiga, Romina. Lo mismo apunta a Europa Press Bruna, residente en Sevilla y de vacaciones en esta ciudad. "Es un evento que ocurre ocasionalmente y, además, puedes compartirlo con los amigos y la familia", ha remarcado, en relación al hecho de que se trata de "un acontecimiento a compartir".

Aunque algunas personas que se encuentran en la ciudad gallega han admitido que no lo verá por miedo a sufrir lesiones en los ojos, otras portaban camisetas con la imagen de un eclipse mientras otras explicaban que usarán gafas homologadas -- a la espera en algún caso todavía de comprarlas -- y que no les preocupaban los posibles daños ya que, han precisado, seguirán las recomendaciones establecidas.

En Aragón, el Gobierno espera este miércoles más de 4.000 vehículos y más de 12.000 personas en los cuatro puntos oficiales habilitados para observar el eclipse total de Sol --Camarena de la Sierra (Teruel), Motorland (Teruel), Calamocha (Teruel) y Épila (Zaragoza)--, una cifra que el presidente, Jorge Azcón, ha calificado como "espectacular" desde el punto de vista turístico.

En el primer caso, "ya no quedan plazas" y en el resto "se van a acabar" a lo largo del día, ha avisado, por lo que instado a reservar espacio en estos puntos, que son los que estarán "más preparados", aunque los ayuntamientos gestionarán otros muchos a lo largo de la geografía aragonesa.

En el caso de Asturias, el Gobierno tiene ya desplegada a la práctica totalidad de las 1.300 personas que integran el operativo especial con motivo del eclipse solar, al que se sumarán las policías locales a partir de las 15.00 horas.

La Diputación de León ha incrementado en un 60 por ciento los efectivos de guardia del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) este miércoles con motivo del eclipse mientras Cantabria afronta la jornada con un dispositivo histórico, cinco lugares de observación preferentes y pendiente del cielo ante la posibilidad de nubosidad en algunas zonas.

Además, el Gobierno de Navarra va a enviar a lo largo de la jornada un mensaje a los teléfonos móviles a través del sistema de alerta ES-ALERT para trasladar instrucciones para salvaguardar la seguridad.

En Valencia, la playa de la Malvarrosa se llenará esta tarde de espectadores. Para algunos, se trata de un momento mágico y único que quizás solo puedan apreciar una vez en la vida mientras que, para otros, resulta un suceso más indiferente. Pero también hay aquellos que han tomado la firme decisión de evitar el fenómeno.

En uno de los chiringuitos de la playa y de alquiler de tumbonas y sombrillas, una de sus trabajadoras cuenta que esta mañana no ha habido afluencia de gente ansiosa desde primera hora para ver el eclipse. "De momento no, pero pienso que por la tarde ya empezará a venir gente para quedarse", señala a Europa Press Mari Paz, quien termina su jornada laboral sobre las 19.30 horas, por lo que no tiene previsto ver el eclipse, aunque reconoce que, por si a caso, dispone de las gafas especiales.

En el lado contrario, personas como Mario y sus familiarse tienen claro que van a evitar todo contacto con el eclipse. "No, la verdad es que no sentimos ilusión, nos es indiferente", han indicado a Europa Press. "Ni con las gafas; no nos fiamos nada. Nadie te garantiza que las gafas sean homologadas, entonces, como ya no sabes si fiarte o no, más vale desconfiar" manifiesta.

PRIMERAS RETENCIONES

La Comunidad de Madrid va a desplegar un dispositivo especial para reforzar la seguridad y la prevención de incendios durante el eclipse solar. Muchos de los madrileños que buscan la oscuridad total provocada por el eclipse solar ya han comenzado sus desplazamientos hacia el norte de la Comunidad de Madrid, donde la franja de totalidad --la zona donde el Sol quedará completamente oculto por la Luna-- será del 100%.

En concreto, alrededor de las 13:00 horas se han producido las primeras retenciones en la autopista A-1 en sentido Burgos a su paso por los municipios de San Sebastián de los Reyes, El Molar, Pedrezuela y Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) a Europa Press.

Asimismo, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado de retenciones en las principales vías hacia el sur de Cataluña a las 15.00 horas, coincidiendo con el eclipse total en esa zona del territorio, la más densa en la AP-7 entre Martorell y Subirats (Barcelona) con 10 kilómetros de retención.

En el caso del Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha activado desde las 10.00 horas, en Fase de Alerta --Situación Operativa 0--, el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam).

En Murcia, la Policía Local ha advertido de que cortará al tráfico los accesos a El Valle y al Santuario de la Fuensanta una vez que se supere el aforo de los estacionamientos autorizados. Se espera que estos dos enclaves del municipio de Murcia sean de los más visitados para observar el eclipse.

En Almería, la Guardia Civil desplegará un dispositivo por tierra, mar y aire en la provincia con motivo del eclipse, con patrulleras en la costa, dispositivos de dron y antidron y un centro de mando en la Comandancia desde el que se coordinará el operativo en todo el territorio almeriense.

Por último, en Mallorca --que va a ser el último lugar donde va a ser visible el eclipse-- los aparcamientos de cala Banyalbufar, cala Estellencs, cala Tuent y sa Calobra ya están llenos y cerrados, y también se ha avanzado el cierre de varias carreteras de la isla, según la Dirección General de Emergencias.

TRIO DE ECLIPSES

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), en España, el momento máximo se producirá sobre las 20:30 horas, y la duración máxima de la totalidad será de entre 1 y 2 minutos.

El eclipse total de Sol del 12 de agosto es el primero del Trío de Eclipses (2026-2027-2028), una secuencia sin precedentes que situará a España como epicentro astronómico mundial durante tres años consecutivos.

El segundo, el 2 de agosto de 2027, está considerado por la comunidad científica como el más largo del siglo XXI visible desde Europa, con hasta cinco minutos de oscuridad total en Ceuta. El tercero, el 26 de enero de 2028, dibujará un anillo de fuego sobre la Península de suroeste a noreste.