Presidente de la Comisión del Trío de Eclipses: "Es el Mundial de la Astronomía y España juega hoy la final"

El presidente de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses y secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, en el Observatorio de Yebes (Guadalajara) - EUROPA PRESS

YEBES (GUADALAJARA), 12 Ago. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Alfonso Herrero) -

El presidente de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses y secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, ha señalado que el eclipse total solar que se podrá ver esta tarde en España es "el Mundial de la Astronomía".

"Hoy es la final. España está jugando la final. Está liderando la final, de hecho no hay competición posible", ha subrayado este miércoles Cigudosa en declaraciones a los medios desde el Observatorio de Yebes (Guadalajara), punto oficial de seguimiento del eclipse.

El 'número 2' de Ciencia ha transmitido un "mensaje de tranquilidad" ante un fenómeno astronómico. "Es un fenómeno en el que la ciencia nos viene a visitar a nuestra casa y tenemos que disfrutarlo", ha puntualizado.

No obstante, ha reconocido que el "problema de logística" que se ha generado ante la llegada de "millones de visitantes para observar el eclipse", lo que ha requerido por parte del Gobierno de "una coordinación extraordinaria".

"Llevamos un año reuniéndonos y hoy estamos aquí para disfrutar del evento", ha apuntado Cigudosa, destacando que también se ha generado un plan especial de seguridad con más de 30.000 efectivos que "está hoy vigilando para que todo el mundo se sienta seguro".

En este punto, ha incidido en mandar un mensaje "de disfrute": "Esto es un regalo que nos han concedido los astros precisamente, es un momento especial para que la gente hable de ciencia, para que las personas entiendan que somos un pequeño punto del universo, que formamos parte de un sistema muchísimo más grande".

RECOMIENDA EVITAR DESPLAZAMIENTOS

El secretario de Estado de Ciencia ha recomendado evitar desplazamientos. "Si tenéis un sitio que se vea el eclipse desde vuestra casa, desde vuestro balcón, utilizadlo", ha pedido.

"Si os vais a desplazar, hacedlo con muchísima antelación, ya vais tarde, hay que planearlo bien. Si vais a un sitio que está descampado, hay que llevar agua, protección solar, las baterías del móvil cargadas y gafas para que la visión sea lo menos peligrosa posible y disfrutéis todos de del evento", ha apuntado.

Respecto a los lotes de gafas para el eclipse retirados, ha explicado que "se han retirado porque eran demasiado oscuras, protegían demasiado".

"El mal uso es lo que intentamos evitar. La gente que a lo mejor tiene una gafa que evita demasiadas filtraciones, entiende que no lo ve bien y se la quiere quitar. Eso es lo que no tiene que hacer nunca. Por lo tanto, las gafas esas deben evitarse y sustituirse por otras", ha aconsejado.