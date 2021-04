El helicóptero Ingenuity vuela con éxito en Marte

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero Ingenuity de la NASA en Marte hizo historia este 19 de abril al ser la primera nave en lograr un vuelo controlado y motorizado en un planeta más allá de la Tierra.

Una cámara en el rover Perseverance, que desplegó el pequeño helicóptero de 1,8 kilos de peso en el cráter Jezero de Marte, registró en imágenes tomadas desde 60 metros de distancia cómo Ingenuity movía las palas de sus rotores y posteriormente se encontraba suspendido en el aire.

Las imágenes, que presentan un vuelo estacionario de unos segundos. han sido distribuidas por la cuenta en Twitter de la misión.

