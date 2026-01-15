Un nuevo mapa revela características del paisaje cubierto de hielo de la Antártida

Archivo - Antártida - Cassie Matias - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Utilizando datos satelitales y la física del flujo de hielo, un grupo de investigadores internacionales dirigidos por la Universidad de Edimburgo (Reino Unido) han cartografiado el paisaje rocoso subglacial oculto de la Antártida - una de las superficies planetarias menos cartografiadas del Sistema Solar- con un detalle sin precedentes, revelando estructuras geológicas nunca antes vistas que configuran la capa de hielo desde abajo.

Tal y como se recoge en 'Science', los hallazgos no solo mejoran los modelos de la capa de hielo, sino que también pueden guiar futuros estudios geofísicos y reducir la incertidumbre en las proyecciones de pérdida de hielo y aumento del nivel del mar. Oculto bajo la enorme capa de hielo de la Antártida se encuentra un complejo paisaje de montañas, valles, llanuras, cuencas y lagos.

Esta topografía subglacial desempeña un papel clave en la configuración del flujo del hielo antártico e influye en la superficie de la capa de hielo, ambos factores esenciales para predecir cómo evolucionará la capa de hielo a escala de contenido y contribuirá a los cambios del nivel del mar en respuesta al calentamiento climático continuo. Sin embargo, gran parte de los paisajes subglaciales de la Antártida sigue siendo desconocida, en gran parte debido a la escasez y limitación de los estudios terrestres y aéreos.

Para abordar esta brecha, Helen Ockenden y sus colaboradores de la Universidad de Edimburgo combinaron observaciones satelitales de alta resolución de la superficie de la capa de hielo, mediciones limitadas del espesor del hielo y el Análisis de Perturbación del Flujo de Hielo (IFPA), que aprovecha la física de cómo el hielo fluye sobre la topografía del lecho rocoso subyacente, para desarrollar un mapa a escala continental de la topografía subglacial.

Según Ockenden, el mapa descubre el paisaje de la Antártida con un detalle sin precedentes, revelando características topográficas de tamaño mediano (2 a 30 kilómetros) debajo de la capa de hielo que previamente eran desconocidas o estaban mal resueltas, incluyendo valles alpinos profundos y estrechos, tierras bajas erosionadas y extensos canales fluviales enterrados que se extienden cientos de kilómetros. Algunas de estas características pueden ser reliquias de accidentes geográficos anteriores a la capa de hielo moderna.

Robert Bingham, también de la Universidad de Edimburgo y autor del trabajo, comenta que: "Quizás lo más sorprendente sea que, en última instancia, tantos detalles de la topografía del lecho -características como valles, colinas y cañones glaciares...- se capturen en la forma de la superficie de hielo tan arriba.

Tantos cambios en la superficie son extremadamente sutiles: a medida que el hielo de 3 km de espesor pasa sobre un cañón subglacial de quizás 100 metros de profundidad, la elevación de la superficie del hielo generalmente solo cae unos pocos metros, un cambio que apenas se nota al viajar sobre la propia superficie del hielo...".

Además, la textura de mesoescala de la topografía recién resuelta permitió a los autores identificar patrones de conformación glaciar en la Antártida, lo que ofrece una visión de cómo se formó, evolucionó e interactuó la capa de hielo con el paisaje subyacente. Esto proporciona un marco más claro para reconstruir el hielo pasado y la dinámica futura del hielo.