Advia cierra ronda pre-seed de 500K€ para seguir posicionando la Navegación Activa para las marcas

La startup española destinará los fondos a acelerar el desarrollo de nuevas capacidades de su tecnología Vera y expandir su equipo

Madrid, 22 de julio de 2025.- Advia, la startup española que revoluciona la publicidad digital capitalizando la Navegación Activa de los consumidores, ha cerrado una ronda de financiación pre-seed de 500.000 euros en préstamos convertibles. La ronda ha sido liderada por Key Industry Players, profesionales con amplia experiencia en el sector que aportan conocimiento estratégico en áreas clave para el éxito de la compañía, y completada por inversores Friends, Family & Fools (FFF).



La startup, ubicada en Google for Startups Madrid tras ser seleccionada por su planteamiento disruptivo y enfoque tecnológico innovador, ha demostrado en sus primeros meses de actividad que la Navegación Activa representa una oportunidad real para mejorar la efectividad de la publicidad digital.



La Navegación Activa son aquellos momentos en los que los consumidores buscan información para cristalizar sus decisiones. Con esta idea, Advia utiliza Vera, su tecnología propietaria, para posicionar los anuncios como las respuestas que el consumidor necesita.



Inversores estratégicos y crecimiento acelerado

La composición de la ronda refleja la estrategia de Advia de buscar no solo financiación, sino también expertise sectorial. Los Key Industry Players seleccionados aportan experiencia complementaria en áreas críticas como inteligencia artificial, desarrollo tecnológico, liderazgo de equipos comerciales internacionales, activación de medios y funcionamiento de agencias de medios.



"Esta ronda representa un hito importante para Advia, pero más allá del componente financiero, hemos buscado buenos compañeros de viaje", explica Jaime Sanabria, socio fundador responsable de Operaciones y Procesos. "La combinación de inversores FFF y Key Industry Players nos ofrece el equilibrio perfecto entre confianza, financiación y conocimiento especializado. Cada inversor aporta una perspectiva única que enriquece nuestra visión y acelera nuestro desarrollo".



Los fondos se destinarán principalmente a acelerar el desarrollo de Vera, la tecnología propietaria de Advia que utiliza agentes de IA para replicar el comportamiento real de los consumidores durante su Navegación Activa, y a expandir el equipo para seguir innovando en los próximos dos años.



"Tenemos gasolina para seguir innovando y llevar la Navegación Activa al alcance de todas las marcas", afirma Miguel Pérez, socio fundador responsable de Producto y Tecnología. "Esta ronda nos permite acelerar el desarrollo de Vera y proponer soluciones que respondan a la evolución en la forma en que los consumidores buscan información. Queremos que las marcas puedan capitalizar esos momentos clave, cuando sus consumidores navegan activamente en busca de respuestas, para posicionar sus anuncios como la respuesta que sus consumidores necesitan".



En los últimos ocho meses, Advia ha completado un ciclo completo de desarrollo, comercialización y entrega de producto. La startup ha ejecutado más de veinte campañas en cuatro países diferentes para marcas de sectores como gran consumo, entretenimiento, retail, salud y seguros, demostrando la versatilidad de su propuesta de Navegación Activa.



"Aunque estos primeros meses han pasado muy rápido, hemos conseguido desarrollar Vera, salir a venderla, trabajar con marcas y agencias de medios para entregar campañas que funcionan", explica Pablo Martínez, socio fundador responsable de Estrategia y Desarrollo de Negocio. "Esto valida completamente nuestro planteamiento inicial: las marcas necesitan estar presentes cuando sus consumidores buscan activamente información. Hemos demostrado que podemos coser el funnel completo, desde campañas de branding hasta performance, posicionando la publicidad como respuesta natural a las necesidades del consumidor".



Con esta ronda, Advia refuerza su posición como pionera en el concepto de Navegación Activa, esos momentos clave en que los consumidores buscan conscientemente información para cristalizar sus decisiones. "Esto no ha hecho más que empezar", concluye Pablo Martínez. "Queda mucho por hacer, muchas marcas a las que ayudar y mucho terreno que explorar."



Advia es una invitación a repensar la publicidad digital, desde el comportamiento real del consumidor, y con tecnología desarrollada para estar al servicio de la relevancia y el valor.







