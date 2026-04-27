La Asociación Europea de Economía y Competitividad concede los Premios Carlos III a la Excelencia 2026

Foto de familia de los premiados - AEDEEC

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de abril de 2026.-

El Ateneo de Madrid acogió la entrega de los Premios Europeos Carlos III a la Excelencia y al Liderazgo Empresarial, impulsados por la Asociación Europea de Economía y Competitividad, una organización con más de 15 años de antigüedad y reconocida como una de las asociaciones más prestigiosas a nivel europeo

La Asociación Europea de Economía y Competitividad se ha consolidado, a lo largo de sus casi dos décadas de trayectoria, como un actor clave en la articulación del ecosistema empresarial, ejerciendo como conector estratégico entre empresas, instituciones y talento. Su labor ha estado marcada por una voluntad de otorgar visibilidad al tejido empresarial español, proyectándolo dentro del marco europeo e internacional.



El Presidente, José Luis Barceló entregó los galardones a:



María Teresa Menéndez Villa fue distinguida por una trayectoria jurídica consolidada en el ámbito del derecho laboral, directora técnica y fundadora del despacho Velázquez y Villa Abogados, donde ha sabido combinar excelencia técnica con una firme vocación social.



Álvaro Fernández de Araoz recibió el reconocimiento como uno de los perfiles emergentes en ciberseguridad estratégica, destacando por su capacidad para traducir la complejidad tecnológica en soluciones prácticas. Actual CEO de Correcta, su enfoque combina inteligencia artificial, análisis de datos y visión empresarial.



CHC – Custom House Construction, representada por Sebastián Magrinelli, fue premiada por su apuesta decidida por la construcción sostenible. La compañía ha sabido integrar diseño, ingeniería y respeto medioambiental, desarrollando proyectos que no solo transforman el paisaje urbano, sino que anticipan nuevas formas de habitar las ciudades.



Elizabeth Wakefield fue reconocida por su liderazgo en el ámbito financiero, donde ha impulsado un modelo que trasciende la rentabilidad para incorporar valores como la ética, la transparencia y el impacto social.



María Isabel Miranda Santiago fue distinguida por un liderazgo jurídico que pone el foco en las personas. Lidera Miranda Santiago Legal Group con un enfoque que va más allá del tecnicismo legal para abordar la complejidad humana de los procesos empresariales.



Daniel Waldburger Ruiz fue reconocido como mejor empresario en restauración por una trayectoria que refleja pasión, disciplina y una comprensión profunda de la experiencia gastronómica.



Fernando Dávila Ponce, CEO y Cofundador de Crowmie, destacó por su perfil innovador en el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Su carrera se caracteriza por cuestionar lo establecido y construir propuestas ágiles.



Joaquín González Iglesias, al frente de HIGOMA, fue premiado por su liderazgo estratégico en gestión de activos. Su filosofía, basada en el trabajo previo y la coherencia, refleja una forma de entender el crecimiento empresarial desde la solidez.



Andrea Feliu Bonome, en representación de Clínicas Bonomé, fue reconocida por un liderazgo combina innovación médica con cercanía, consolidando un enfoque donde la excelencia clínica va de la mano del trato humano.



David Gómez Ruiz recibió el galardón por una trayectoria internacional en el sector del ocio y la gastronomía que va más allá del servicio. Su carrera, desarrollada en múltiples países, refleja una vocación por crear experiencias.



Clínica Ityos fue premiada por su contribución a la traumatología avanzada, integrando medicina de precisión y prevención. En su nombre recogió el galardón Cris Sainz, cofundadora y Directora Ejecutiva.



Como broche de oro, AEDEEC otorgó a Javier Gómez Pioz el Premio Europeo Eiffel de Construcción, Arquitectura e Inmobiliaria.. Un arquitecto considerado pionero en arquitectura biónica, su obra propone un diálogo entre naturaleza y tecnología.



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