Barcelona acoge el World Token Congress 2026 sobre tokenización - World Token Congress

(Información remitida por la empresa firmante)

El World Token Congress 2026, coorganizado por Foment del Treball y la CEOE, reunirá los días 25 y 26 de noviembre a empresas, inversores, instituciones y delegaciones internacionales para impulsar la innovación, la inversión y las relaciones empresariales.

Barcelona, 24 de noviembre de 2026. — Las nuevas formas de financiación, la transformación de los modelos de negocio y la apertura de oportunidades en los mercados internacionales centrarán la tercera edición del World Token Congress (WTC 2026), que se celebrará los próximos 25 y 26 de noviembre en Barcelona.

El encuentro, coorganizado por Foment del Treball y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), tendrá lugar en la sede de Foment del Treball y reunirá a empresarios, directivos, entidades financieras, inversores, representantes institucionales y profesionales interesados en conocer cómo las nuevas infraestructuras digitales están transformando la economía y generando oportunidades para las empresas.

Nuevas formas de financiar, invertir y hacer negocios

El congreso abordará el creciente papel de la tokenización de activos, una innovación que permite representar digitalmente derechos económicos y patrimoniales y explorar nuevas fórmulas de financiación, inversión y gestión empresarial.

Lejos de centrarse exclusivamente en la tecnología, el WTC 2026 pondrá el foco en sus aplicaciones prácticas, con experiencias en sectores como la construcción, el inmobiliario, las finanzas, la industria agroalimentaria y el deporte.

Empresas y profesionales especializados presentarán iniciativas que permiten comprender cómo estas soluciones pueden facilitar el acceso al capital, mejorar determinados procesos, reforzar la trazabilidad y abrir nuevas posibilidades de desarrollo empresarial.

La seguridad jurídica, la regulación europea y la evolución de las infraestructuras financieras también formarán parte de un programa diseñado para acercar estas transformaciones a los responsables de decisión.

Barcelona conectará su tejido empresarial con delegaciones internacionales

Una de las grandes novedades de esta edición será International Business & Innovation Connections, una iniciativa que protagonizará la segunda jornada del congreso y reunirá a delegaciones empresariales internacionales con representantes del ecosistema económico y de innovación de Barcelona.

A través de encuentros participativos, empresas, inversores y organizaciones de distintos países podrán compartir experiencias, identificar intereses comunes y explorar oportunidades de inversión, cooperación y desarrollo de nuevos proyectos.

Esta dimensión internacional refuerza la vocación del World Token Congress de convertirse en un espacio de conexión entre el conocimiento, la innovación y las oportunidades reales de negocio.

«Queremos que las empresas comprendan cómo están cambiando las formas de financiarse, invertir y desarrollar sus negocios. Pero también que el congreso sea un lugar donde ese conocimiento se transforme en relaciones, colaboración y nuevas oportunidades empresariales», señala José Antonio Bausa, CEO y cofundador del World Token Congress.

Un punto de encuentro para quienes toman decisiones

Con una orientación eminentemente empresarial e institucional, el WTC 2026 está dirigido tanto a profesionales familiarizados con estas innovaciones como a empresarios, inversores y directivos que desean comprender su impacto sin necesidad de conocimientos tecnológicos previos.

Durante dos jornadas, Barcelona se convertirá en un punto de encuentro para analizar el futuro de la financiación, descubrir aplicaciones empresariales y establecer conexiones con organizaciones nacionales e internacionales.

El World Token Congress 2026 se celebrará los días 25 y 26 de noviembre en Foment del Treball, Barcelona.

El programa completo, los ponentes y las modalidades de inscripción pueden consultarse en su web oficial: worldtokencongress.com/

Sobre World Token Congress

World Token Congress es un foro internacional dedicado a conectar empresas, instituciones, inversores y profesionales para impulsar el conocimiento y la aplicación de la tokenización y las nuevas infraestructuras digitales en la economía real.

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